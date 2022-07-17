الأسْهُمْ السعودية تصحح مسارها.. ثمار قمة جدة

عادت مؤشرات البورصة السعودية إلَّى الارتفاع فِيْ تعاملات اليوم الأحد، بعد تراجع فِيْ الجلستين الماضيتين.

وارتفع مؤشر “تداول” بنسبة 0.89٪ بما يعادل 99.14 نقطة إلَّى مستوى 11262.16 نقطة.

ارتفاع أسعار أسهم 159 شركة بعد قمة جدة

وبلغت قيمة التداول نحو 1.23 مليار ريال، من خلال التداول على 35.99 مليون سهم، بعد ارتفاع 159 سهما مقابل انخفاض 36 من إجمالي أسهم 215 شركة مدرجة.

وبحسب خبراء، فإن ارتفاع المؤشر اليوم الأحد جاء نتيجة أعمال قمة جدة، والتي كان لها أثر إيجابي على نفسية المتعاملين، لأن التعاون بين السعودية وأمريكا سينعكس إيجاباً على الاقتصاد السعودي. نتيجة للعقود الموقعة بين الطرفِيْن.

مخزون كبير

ارتفعت الأسْهُمْ الرئيسية بقيادة مصرف الراجحي (تداول 1120) بنسبة 1.4٪ إلَّى مستويات 81.3 ريال، بتداولات 162 مليون ريال، فِيْما ارتفعت أسهم بنك الإنماء (تداول 1150) بنسبة 2.8٪ إلَّى مستويات قريبة من 33. ريال، بتداولات 125 مليون ريال.

وارتفع سهم شركة الاتصالات السعودية (تداول 7010) بنسبة 1٪ إلَّى مستويات 102 ريال، بتداولات 120 مليون ريال، وارتفع سهم شركة سابك للمغذيات الزراعية (تداول 2022) بنسبة 1٪ إلَّى مستويات 127 ريالًا، مع تعاملات. بقيمة 95 مليون ريال.

وارتفع سهم أرامكو (تداول 2222) بنسبة 2.2٪ إلَّى مستويات فوق 37 ريالًا، وارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (تداول 2010) بنسبة 2٪ إلَّى مستويات قريبة من 97 ريالًا، وسهم شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (تداول 2310). تجاوز مستويات 40 ريالا بزيادة قدرها 2٪.

ارتفعت أسهم زين السعودية (تداول 7030) بأكثر من 5٪، بعد نتائج أعمال قوية، لتصل إلَّى مستويات 11.7 ريال، وارتفعت أسهم البنك الأهلي السعودي (تداول 1180) بنسبة 1.3٪، لتصل إلَّى مستويات. قرب 67 ريال.