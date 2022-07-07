الأسْهُمْ المحلية تستقطب 5.8 مليار درهم خلال 4 جلسات

جذبت أسواق الأسْهُمْ المحلية نحو 5.8 مليار درهم خلال الجلسات الأربع التي سبقت عطلة عيد الأضحى.

توزعت سيولة الأسْهُمْ عَنّْد 4.5 مليار درهم فِيْ سوق أبوظبي للأوراق المالية و 1.28 مليار درهم فِيْ سوق دبي المالي، فِيْما تم تداول 1.09 مليار سهم منها 591.9 مليون سهم فِيْ سوق أبوظبي و 507.5 مليون سهم فِيْ سوق دبي، من خلال أكثر من 55.9 ألف معاملة.

تم تداول 142.3 مليون سهم فِيْ سوق أبوظبي

وصل مؤشر فوتسي أبوظبي العام لسوق أبوظبي العام إلَّى 9161.3 نقطة بنهاية جلسة اليوم، بعد تداول 142.3 مليون سهم بقيمة 1.17 مليار درهم، من خلال 8306 صفقة.

وفِيْ نهاية تعاملات اليوم، كان من بين الأسْهُمْ الرابحة فِيْ سوق أبوظبي سهم “الدار العقارية” بنسبة 3.07٪، و “أبو ظبي الإسلامي” بنسبة 2.96٪، و “أدنوك للتوزيع” 1.43٪، و “أغذية” بنسبة 0.77٪، و وتصدر “الياه سات” 0.39٪ و “بروج” 0.35٪ فِيْما تصدرت “إنترناشيونال هُولدينج” النشاط باستقطاب أكثر من 326.4 مليون درهم ليغلق عَنّْد 288 درهم.

أكبر مكاسب يومية فِيْ أسبوعين فِيْ سوق دبي

ارتفع سوق دبي المالي بنسبة 1.53٪ بنهاية التداولات، وهِيْ أكبر وتيرة مكاسب يومية فِيْ أكثر من أسبوعين، ليغلق عَنّْد 3108.87 نقطة وسط تداول بقيمة 296.7 مليون درهم من خلال 103.8 مليون سهم نفذت من خلال 6485 صفقة.

وتعزز أداء سوق دبي بارتفاع غالبية الأسْهُمْ القيادية، وعلى رأسها شركة “إعمار العقارية” بنسبة ارتفاع بلغت 5.11٪، وسيولة تجاوزت 123.4 مليون درهم، و “دبي الإسلامي” و “الإمارات دبي الوطني”. ”ارتفع بنسبة 1.49٪ و 0.42٪ على التوالي. كَمْا ارتفعت حصة “سوق دبي المالي” بنسبة 2٪ وهِيْئة كهرباء ومياه دبي “ديوا” بنسبة 0.39٪.

شهد سوق دبي هذا الأسبوع إدراج أسهم “تيكوم”، بعد النجاح الكبير للطرح الذي شهد أعلى نسبة تغطية فِيْ تاريخ الطرح العام فِيْ السوق، واستقطب السهم نحو 457.2 مليون درهم على مدى 3 جلسات. منذ القائمة الثلاثاء الماضي.

تنطلق عطلة عيد الأضحى المبارك بالأسواق المالية المحلية اعتباراً من يوم غد الجمعة 8 يوليو وحتى الاثنين 11 يوليو، ويستأنف التداول اعتباراً من يوم الثلاثاء 12 يوليو الجاري، بحسب ما أعلنته هِيْئة الأوراق المالية والسلع.