تخلى مؤشر نيكي الياباني عَنّْ معظم مكاسبه المبكرة ليغلق دون تغيير يوم الجمعة، بعد محاولة اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي خلال حملة انتخابية.

وأغلق مؤشر نيكي مرتفعا 0.1٪ عَنّْد 26517.19 نقطة بعد ارتفاعه 1.4٪ فِيْ وقت سابق من الجلسة.

كَمْا تخلى مؤشر توبيكس الأوسع نطاقا عَنّْ معظم مكاسبه ليغلق مرتفعا بنسبة 0.27٪ عَنّْد 1887.4 نقطة.

ارتفع مؤشر Nikkei بنسبة 2.24٪ خلال الأسبوع بينما ارتفع مؤشر Topix بنسبة 2.3٪.

قال جون موريتا، المدير العام للبحوث فِيْ شركة إدارة أصول Shipagin.

أُطلق على آبي، المعروف بسياسة “أبينوميكس” التي تضمنت التيسير النقدي الجريء والإنفاق المالي، النار فِيْ ظهره من قبل رجل يحمل سلاحًا محليًا.

قال رئيس الوزراء الحالي فوميكو كيشيدا إن آبي، 67 عامًا، فِيْ حالة خطيرة، وأعرب عَنّْ أمله فِيْ أن ينجو أطول رئيس وزراء فِيْ اليابان من هذه المحنة.

ارتفع المؤشر القياسي بأكثر من 1٪ فِيْ وقت سابق حيث تتبعت أسهم التكنولوجيا المكاسب فِيْ وول ستريت خلال الليل، بعد أن خففت التعليقات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفِيْدرالي المخاوف بشأن الركود فِيْ الولايات المتحدة.

ارتفعت أسهم التكنولوجيا المتعلقة بصناعة الرقائق، حيث أضاف سهم طوكيو إلكترون 1.7٪ وأضاف أدفانتيست 1.82٪.

قفز سهم سوميتومو للتعدين 5.2٪، بينما ارتفع سهم ميتسوبيشي للمواد 2.88٪.