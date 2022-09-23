الأشجار النادرة فِيْ خطر.. التغير المناخي يواصل حصد الضحايا

على الرغم من أن الأشجار هِيْ خط دفاع موثوق به لحماية سكان المدن من آثار تغير المناخ، إلا أن رفاهِيْة الأشجار فِيْ المدن قد لا تدوم.

وفقًا لدراسة جديدة نشرتها ZME Science، فإن أكثر من نصف أشجار المدينة من الأنواع النادرة، ووجودها مهدد بسبب الآثار المتزايدة لتغير المناخ والارتفاع غير المسبوق فِيْ درجات الحرارة.

حذر العلماء فِيْ هذه الدراسة من أن ثلاثة أرباع أشجار المدينة من الأنواع المميزة مهددة بالزوال بحلول عام 2050، بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي لن تتحملها هذه الأشجار.

فِيْ إجراء هذه الدراسة، استخدم الباحثون البيانات التي تم جمعها من مركز أبحاث الأشجار التابع للمخزون العالمي للشجرة الحضرية، وكانت نتائج الدراسة أن ما يصل إلَّى 3100 شجرة من هذه الأنواع مهددة فِيْ عدد من أبرز المدن فِيْ العالم. .

كَمْا يتضمن الأمر تهديدًا لوجود الأشجار بشكل عام داخل المدن، حيث قد تشهد مدن العالم هجرة كبيرة خلال عام 2030، وستكون هذه الهجرة ناجمة عَنّْ منتجع سكان المدن الساحلية الذين يعانون من الآثار. من التغير المناخي للاحتماء فِيْ المدن الآمنة بعد ما قد يشهده من اشتداد تأثيرات تغير المناخ.

ستؤدي هذه الهجرة إلَّى مزيد من تآكل المساحات الخضراء، ليحل محلها الزحف العمراني لاحتواء عدد المهاجرين الجدد.