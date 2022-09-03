الأشرعة “منخفضة الكربون”.. ابتكار العصر لمستقبل التجارة البحرية

وسط الآفاق الاقتصادية العالمية المظلمة والتحديات المناخية المعقدة، تتسارع وتيرة الابتكار الحديث والمرن على طريق الحياد الكربوني ودفع الاقتصاد.

ولعل أبرز تلك الابتكارات النظيفة التي تأمل الحكومات أن تساهم فِيْ تسريع تعافِيْ الاقتصادات العالمية وتحقيق الأهداف المناخية هِيْ الأشرعة “الدوارة” أو الأشرعة منخفضة الكربون.

أشرعة منخفضة الكربون .. وتعزز التجارة العالمية

يعود أول ابتكار للمراكب الشراعية لتمكين التجارة البحرية إلَّى القرن السادس والثلاثين، ولكن اليوم شركات الشحن فِيْ العصر الحديث تكَيْفَ هذه التكنولوجيا القديمة فِيْ محاولة للحد من انبعاثات الكربون وبالتالي السيطرة على أزمة الاحتباس الحراري.

وفقًا لـ Bloomberg، تستثمر بعض أكبر شركات الشحن فِيْ التعديل التحديثي أو بناء سفن جديدة لتسخير طاقة الرياح لتلبية أهداف مكافحة التلوث ومعايير الانبعاثات.

التحول إلَّى السفن التجارية التي تعمل بالرياح، باستخدام بدائل، سواء كانت طائرات شراعية عملاقة لسحب سفن البضائع، أو الأشرعة القابلة للنفخ، أو الأسطوانات السريعة التي تولد قوة الدفع ؛ لمضاعفة أعداد سفنهم بحلول عام 2023. على الرغم من أنها بدأت من مكان ضعيف، إلا أن عمالقة الشحن العالمي، بما فِيْ ذلك Cargill و Maersk Tankers و Mitsui، يتحولون إلَّى طاقة الرياح لخفض الانبعاثات ويراهنون على التكنولوجيا المعاد تنشيطها للمساعدة. لتحقيق هدف الصناعة المتمثل فِيْ تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الأسطول العالمي بنسبة 50٪ بحلول عام 2050، مقارنة بمستويات عام 2008.

يولي قطاع التجارة البحرية الآن الكثير من الاهتمام لطاقة الرياح بعد بضع سنوات من النشاط البطيء، حيث نشهد الكثير من الزخم. لكنه سيستغرق بعض الوقت.

ستستفِيْد 25 سفِيْنة تجارية، بما فِيْ ذلك سبع تم تسليمها فِيْ عام 2022، من الابتكارات التي تعمل بطاقة الرياح بحلول نهاية هذا العام، وفقًا لتقديرات الرَابِطْة الدولية لطاقة الرياح، وسيتضاعف هذا العدد تقريبًا إلَّى 49 بحلول نهاية عام 2023.

تم تنفِيْذ عمليات التسليم أو الطلبات البارزة على مدار الـ 18 شهرًا الماضية، على الرغم من تعطلها بسبب جائحة COVID-19. على سبيل المثال، قامت شركة Aerseys بتركيب قطعة قماش مرنة مستأجرة من Airbus تحلق فوق سفِيْنة تابعة لأسطول Louis-Dreyfus Armatures. يمكن نشره بضغطة زر. ستعمل الأداة المذكورة أعلاه على تقليل تكاليف شحن الوقود وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار الخمس، أو ما يصل إلَّى 10000 طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، كَمْا تقول الشركة.

وأشار إرسيس إلَّى أن التركيز على الحد من الانبعاثات من قطاع الشحن يعمل على تسريع تبني الابتكارات التي تعمل بطاقة الرياح. يدرك مالكو السفن أن عليهم تقليل انبعاثاتهم الآن، ويحتاجون إلَّى البدء فِيْ الاستثمار لتحقيق أهداف عام 2050. لذلك، من المنطقي بالنسبة لهم تضمين طاقة الرياح كجزء من أي حل، لأنها مصدر طاقة وفِيْر وحر وغير محدود.

الطائرات الورقية .. والأشرعة الصلبة

عززت شركة الشحن اليابانية Kawasaki Kaisin Kaisha طلبات Aersey للطائرات الورقية إلَّى خمسة ووقعت عقدًا لتركيب ما يصل إلَّى 50 طائرة على أسطولها المؤلف من حوالي 420 سفِيْنة فِيْ يوليو.

يعد نشر تقنيات الدفع التي تعمل بالرياح “مكونًا رئيسيًا فِيْ استراتيجية كاواساكي” لاعتماد هدف طموح لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

ستختبر شركة Cargill شراعين صلبين بارتفاع 37 مترًا مصنوعين من الفولاذ والزجاج المركبين، وسيتم نقلهما بواسطة ناقل ارتفاعه 230 مترًا مستأجرًا من قبل شركة الأغذية العملاقة Mitsubishi. يبلغ طول السفِيْنة أكثر من 220 مترًا، ويمكن أن يساعد الشراعان فِيْ تقليل الانبعاثات على سفِيْنة تعمل بالرياح تم بناؤها حديثًا بنسبة تصل إلَّى 30٪، أي ما يعادل 6400 طن متري تقريبًا من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

تخطط شركة السلع الغذائية العملاقة لتخصيص السفِيْنة لعمليات النقل التجاري لمدة تصل إلَّى ستة أشهر بعد التسليم فِيْ الربع الأول من عام 2023. وتخطط كارجيل أيضًا لتعديل ما يصل إلَّى 10 سفن أخرى إذا نجحت التجربة.

ينقل قطاع الشحن 90٪ من حجم التجارة العالمية، ويمثل 3٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، أو ما يقرب من مليار طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنويًا. لذلك اعتمدت المنظمة البحرية الدولية، وهِيْ وكالة تابعة للأمم المتحدة تنظم تلوث الهُواء من صناعة الشحن ؛ تدابير إلزامية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. اعتبارًا من أوائل يناير، سيتعين على السفن التي يزيد وزنها الإجمالي عَنّْ 400 طن أن تفِيْ بكفاءة طاقة معينة، وسيتعين على معظم مالكي السفن تنفِيْذ تدابير فنية لجعل انبعاثاتهم متوافقة مع المستويات المطلوبة. كَمْا سيُطلب من السفن الامتثال لهذه المعايير للحفاظ على عملياتها التجارية على مستوى العالم.

يمثل الاستثمار الرأسمالي المطلوب بواسطة الأنظمة التي تعمل بالرياح أكبر عقبة أمام العديد من مالكي السفن. يمكن أن تتكلف الدوارات والأشرعة الصلبة من مليون دولار إلَّى 1.5 مليون دولار لمجرد تركيب كل منها، وغالبًا ما تتطلب السفن ثلاثة أشرعة على الأقل أو أكثر.