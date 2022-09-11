الأشعة تحدد مدة غياب شراحيلي.. وتعليق مفاجئ من نجم الاتحاد

علق أحمد الشراحيلي، مدافع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، على الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة الماضية بين الاتحاد والرائد.

انتصر الاتحاد على مضيفه الرائد، بهدف دون رد، أول من أمس، فِيْ إطار اليوم الثالث من عمر دوري روشان السعودي، الموافق للموسم الرياضي 2022-2023.

خلال الشوط الأول من المباراة بين الرائد والاتحاد، تعرض مدافع الاتحاد أحمد شراحيلي لإصابة خطيرة، إثر تدخل عَنّْيف من لاعب الرائد ألكسندرو ميتريتا.

التشخيص الأولي لإصابة شراحيلي هُو التواء فِيْ أربطة الكاحل، حيث أن الإصابة لم تكن فِيْ الركبة كَمْا بدا للجميع أثناء سقوط اللاعب فِيْ المباراة.

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– نتيجة الأشعة وتعليق شراحيلي

وأكدت صحيفة الرياضية اليومية، أن نتائج صور الأشعة التي التقطت على اللاعب أمس ستظهر اليوم، حيث سيتم تحديد فترة التأهل وعودة اللاعب للمشاركة فِيْ المباريات المقبلة وانتظامه فِيْ التدريبات الجماعية.

من جهتها، أكدت شراحيلي أنها شعرت بألم شديد بعد إصابتها، موضحة أنها تعتقد أن الإصابة كانت فِيْ الركبة وليس فِيْ المفصل بسبب قوة الألم.

وانتقل أحمد شراحيلي إلَّى الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفِيْة الماضية من الشباب بعقد لمدة 3 سنوات.

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