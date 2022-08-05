الأصفر يلمع رغم صعود الدولار.. أسعار الذهب إلَّى أعلى مستوى فِيْ شهر

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة عَنّْد أعلى مستوياتها فِيْ شهر قبل صدور بيانات التوظيف الأمريكية التي طال انتظارها.

عزز تراجع عوائد سندات الخزينة والمخاوف المتزايدة من الركود قيمة المعدن الثمين، الذي يعتبر من الملاذات الآمنة، ليظل فِيْ طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

بحلول الساعة 0701 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب فِيْ تعاملات فورية عَنّْد 1790.42 دولارًا للأوقية، بعد أن وصل إلَّى أعلى مستوى له منذ 5 يوليو، وارتفعت الأسعار بنسبة 1.5٪ هذا الأسبوع.

أيضًا، لم تشهد العقود الآجلة الأمريكية تغييرات طفِيْفة لتستقر عَنّْد 1805.80 دولار.

تنخفض عائدات السندات

انخفضت عوائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات، مما قلل من تكلفة الفرصة البديلة لأصحاب المعادن الصفراء غير المنتجة للعوائد.

ينصب تركيز السوق الآن على تقرير الوظائف غير الزراعية فِيْ الولايات المتحدة لشهر يوليو والذي قد يوفر مزيدًا من الوضوح بشأن خطط الاحتياطي الفِيْدرالي لمحاربة التضخم.

يتوقع الاقتصاديون زيادة الوظائف بمقدار 250.000 فِيْ يوليو بعد زيادة قدرها 372.000 فِيْ يونيو.

أما بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة 0.3٪ إلَّى 20.21 دولارًا للأوقية فِيْ المعاملات الفورية، وارتفع البلاديوم 2.1٪ إلَّى 2107.16 دولارًا للأوقية. بينما ارتفع البلاتين بنسبة واحد بالمئة إلَّى 935.14 دولار للأوقية، فِيْ طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

ارتفاع الدولار

حافظ الذهب على مكاسبه فِيْ وقت ارتفع فِيْه الدولار الأمريكي اليوم الجمعة، فِيْ محاولة لتعويض بعض الخسائر بعد أكبر انخفاض يومي منذ أكثر من أسبوعين، مع تحول التجار تركيزهم إلَّى بيانات الوظائف الأمريكية ليشعروا بمزيد من المؤشرات على قوة الاقتصاد.

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.21٪ إلَّى 105.92 بعد انخفاضه بنسبة 0.68٪ أمس، وهُو أكبر انخفاض له منذ 19 يوليو. يوليو.

انخفض اليورو بنسبة 0.17٪ إلَّى 1.02285 دولار بعد أن طغت المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي على المخاوف المتعلقة بأزمة الطاقة الأوروبية.

كان هناك تغير طفِيْف فِيْ الجنيه الإسترليني وتم تداوله عَنّْد 1.2156 دولار بعد أن رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة بأعلى سعر منذ ما يقرب من 27 عامًا للسيطرة على التضخم، لكنه حذر من ركود طويل الأمد يبدأ من الربع الأخير من هذا عام.

وصعد الدولار 0.24٪ مقابل الين الياباني إلَّى 133.27 ين بعد أن تراجع 0.69٪ يوم الخميس.

ولم يطرأ تغير يذكر على الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، وتم تداول الدولار الأسترالي مقابل 0.69605 دولار، بينما سجل الدولار النيوزيلندي 0.6299 دولار.

أما بالنسبة للعملات الرقمية، فقد ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 2.9٪ إلَّى 23272.80 دولارًا.