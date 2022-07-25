الأطعمة التي تحتوي على كربوهيدرات وعدد الكربوهيدرات التي نحتاجها ،من المعلوم ان الكربوهيدرات تسبب زيادة نسبة السكر في الدم، وبالتالي زيادة نسبة الأنسولين أيضًا وارتفاع نسبة الأنسولين بالدم يسبب إلى تحول الجلوكوز إلى دهون ثم يقوم بتخزينها لذلك فإن أكثرية الحميات الغذائية تقوم على مبدأ تخفيف كمية الكربوهيدرات أو الامتناع عنها من أجل فقدان الوزن ومن الضروري معرفة كمية الكربوهيدرات التي تدخل الجسم.

الكربوهيدرات

يمكن أن يساعد تناول الكربوهيدرات الصحية بانتظام مثل الحبوب الكاملة والفواكه ومنتجات الألبان في تعزيز نظام تمارين الجسم والحفاظ على نسبة السكر في الدم والحفاظ على أداء عقلك بأقصى كفاءة ومنح جسمك الطاقة لحرق الدهون لإنقاص الوزن.

عندما يتم تناول القليل من الكربوهيدرات في نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، غالبًا ما يكون فقدان الوزن السريع نتيجة لتفتيت الجسم للبروتين في الأنسجة العضلية.

ستجد الكربوهيدرات في الحلويات والمشروبات السكرية والتوابل ومنتجات الألبان المحلاة والحبوب البيضاء المكررة مثل الأرز والمعكرونة والخبز.

بينما تتحلل جميع الكربوهيدرات إلى جلوكوز، فإن أفضل الكربوهيدرات لصحتك هي تلك التي تتناولها بشكل طبيعي قدر الإمكان الخضروات والفواكه والبقوليات والبقوليات ومنتجات الألبان غير المحلاة والحبوب الكاملة 100٪، مثل الأرز البني والكينوا والقمح والشوفان.

توفر منتجات الألبان أيضًا البروتين بالإضافة إلى الكربوهيدرات من سكر اللاكتوز الطبيعي. سنناقش الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات لاحقًا.

كم عدد الكربوهيدرات التي نحتاجها

توصي الإرشادات الغذائية بأن نستهلك حوالي نصف إجمالي السعرات الحرارية يوميًا على شكل كربوهيدرات.

كلما زادت الأطعمة الغنية بالمغذيات التي يمكننا اختيارها، كان من الأسهل الشعور بالرضا فعليًا والرغبة في الحصول على القليل من الكربوهيدرات غير الغذائية التي تجد طريقها إلى يومنا بطرق متستر.

ما هي الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات

1. الشوفان

تساعد الألياف الحيوية الموجودة في الشوفان على تغذية البروبيوتيك في الجسم، وهي البكتيريا الصديقة التي تعيش في الجهاز الهضمي.

بالإضافة إلى ذلك، ربطت الأبحاث بيتا جلوكان، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان الموجودة في الشوفان، بخفض الكوليسترول.

2. البطاطس

تعد البطاطس مصدرًا للطاقة الغذائية لأنها تحتوي على ما يصل إلى 4 جرامات من البروتين النباتي وحوالي 5 جرامات من الألياف و 25٪ من البوتاسيوم الذي تحتاجه يوميًا.

3. الكينوا

الكينوا هي حبة غنية بالبروتينات والألياف والفيتامينات والمعادن مما يمنحها قوتها الغذائية مقارنة بالحبوب الأخرى إنه أعلى في فيتامينات ب من الحبوب مثل الشعير والأرز والذرة وهي الأطعمة التي تساعد في تحويل الطعام الذي تتناوله إلى الوقود الذي تستخدمه للحصول على الطاقة.

4. الخوخ

الخوخ مليء بالبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم. الخوخ مثل هدية الطبيعة لعظامنا. إنها تساعد على تقوية عظامك وتحافظ على صحة الأمعاء وتنظم ضغط الدم لأنها تزود الجسم بالمعادن الأساسية.

يمكن أن يساعد تناول البرقوق المجفف بانتظام مع الأطعمة المليئة بالألياف والمليئة بالمعادن في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2 خاصة وأن المزيد من المغنيسيوم في نظامك الغذائي يمكن أن يساعدك على استقلاب الجلوكوز بشكل أكثر كفاءة.

5. بقوليات مختلفة

البقول من بذور الفاصوليا والعدس والحمص والبازلاء الجافة الصالحة للأكل منتشرة في كل مكان هذه الأيام، ولا يمكننا أن نكون أكثر سعادة حيال ذلك.

إنه بروتين نباتي ومليء بالألياف والمعادن وفيتامينات ب، التي تساعد في وظائف الجهاز العصبي والعضلي.

6. اليقطين

كوب واحد من هريس اليقطين العادي يحتوي على فيتامين أ أكثر من كوب من خضار الكرنب وبوتاسيوم أكثر من موزة مقابل 83 سعرة حرارية وحوالي نصف جرام من الدهون. بالإضافة إلى محتواه من الحديد، فإن اليقطين مليء أيضًا بالبيتا كاروتين، وهو مكون مهم.

من خلال جميع المعلومات التي تم سردها، يمكننا التعرف على جميع الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات.

تعتبر الكربوهيدرات هي من ابرز المصادر الغذائية الأساسية في الجسم وتحتوي على مجموعة كبيرة من الأطعمة التي تتحول إلى غلوكوز بعد اكلها ثم هضمها، ولذا تعد مصدر الطاقة الأول للجسم، وتحتوي أطعمة صحية وأطعمة غير صحية فلذلك يجب اخذ نصيحة المختصين في هذا المجال وهم أطباء التغذية.