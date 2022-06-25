الأطعمة المهمة لنضارة البشرة

الماء

يساعد شرب الماء في الحفاظ على ترطيب البشرة مما يقلل الخطوط الدقيقة والتجاعيد ويساعد الخلايا على التخلص من السموم.

سبانخ

يحتوي السبانخ على فيتامين أ الذي يساعد على تحسين نضارة البشرة وحمايتها من أشعة الشمس الضارة. يوجد فيتامين أ أيضًا في اللفت والمشمش والبابايا والمانجو.

بطاطا

تحتوي البطاطس على نسبة جيدة من فيتامين (أ) الذي يساعد في تقليل علامات شيخوخة الجلد، مثل تقليل التجاعيد، لذلك من الأفضل تناول البطاطا الحلوة كجزء من نظام غذائي صحي يتم تناوله.

زبادي

يحتوي الزبادي على فيتامين أ و acidophilus، حيث يساعد فيتامين أ في حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية، ويحافظ حمض الأفيون على صحة الجلد والأمعاء، ويمكن تناول الزبادي عن طريق الفراولة والموز في وعاء، ثم يضاف الزبادي والعسل.

الصويا

يحتوي الصويا على معادن وبروتينات تغذي الجلد مما يساعد على تقليل فرط التصبغ، كما أنه يحتوي على الايسوفلافون الذي يحسن مرونة الجلد عن طريق منع تدهور الكولاجين وتحلله، ويمكن تناول الصويا عن طريق وضع حليب الصويا في الخلاط الكهربائي، ثم إضافة التوت المجمد والموز ومسحوق بروتين الصويا ومكعبات الثلج والقليل من العسل، وامزج المكونات حتى تشكل خليطًا ناعمًا وسلسًا.

الأسماك الزيتية

تحتوي الأسماك الدهنية على فيتامين أ الذي يعد من أهم مضادات الأكسدة للبشرة، بالإضافة إلى البروتينات اللازمة لإنتاج البروتينات الهيكلية التي تحافظ على قوة البشرة وسلامتها، والزنك الذي يساهم في إنتاج بشرة جديدة ومن أهم الأسماك الدهنية السلمون والماكريل.