الأطفال يحاكون النباتات ويستكشفون الحيوانات في مهرجان العودة إلى الرياض

تمثل منطقة الأرض الخضراء في الخيمة العلمية أحد مواقع المعرفة والترفيه لمهرجان العودة إلى الرياض، حيث تقدم تجارب متنوعة للأطفال، بدءًا من محاكاة النباتات واستكشاف الحيوانات المنقرضة، إلى مجموعة من الوسائل المعرفية. المشاركة في تجارب جماعية تحفز الرغبة في الاستكشاف والاستنتاج.

الرحلة الافتراضية

وفرت منطقة Green Earth للأطفال فرصة التعرف على الحيوانات وأسباب انقراضها، مما سمح لهم بالسفر فعليًا إلى مواقعهم عبر الكرة الأرضية، خاصةً مع الأوراق التي حصلوا عليها، مثل جواز السفر المختوم لضمان عيشك. تجربة فريدة وفرصة للانتقال من بلد إلى آخر، ومشاهدة مجموعات كبيرة من الحيوانات وخاصة المنقرضة.

نباتات المحاصيل

هناك أيضًا رسام الرسوم المتحركة، الذي يرتدي زيًا يقلد نبتة عباد الشمس، ويتجول حول العلبة مع الأطفال، بينما يزرعون النباتات التي ترافقهم طوال جولتهم ؛ ولكي نرى نموها، فإن منظمي هذه البرامج التعليمية الترفيهية يطمحون إلى تمكين الشغف المعرفي لجيل المستقبل، وفي نفس الوقت تقديم تجربة صنع السحب الماطرة، من خلال أدوات آمنة وسهلة الاستخدام. منح الشباب متعة التجربة وتزويدهم بجميع جوانب المعلومات.

تتميز منطقة جرين إيرث بمجموعة من العناصر والتجارب المثيرة، ووجود متخصصين في النشاط المعرفي يجيبون على أسئلة الأطفال ويتبادلون المعلومات معهم بطريقة سهلة وواضحة تعزز قدراتهم ومهاراتهم.

عودة تواريخ المهرجان إلى الرياض

المهرجان، الذي يستمر حتى 5 سبتمبر، مفتوح للزوار كل يوم من أيام الأسبوع، من 600 مساءً حتى 1200 صباحًا في أيام الأسبوع ومن 600 مساءً حتى 100 صباحًا في نهاية الأسبوع. تذكرة دخول الاسبوع 20 ريال.