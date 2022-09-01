أبدى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهِيْئة العامة للترفِيْه، حماسه لأن الأطفال السعوديين سيشهدون لحظات استثنائية مع أساطير كرة القدم، مع “عودة النجوم”.

وصل الثلاثي روبرتو كارلوس وكاكا ورونالدينيو إلَّى الرياض للمشاركة فِيْ مباراة “عودة النجوم”، فِيْ إطار مهرجان العودة إلَّى الرياض الذي يستمر حتى 5 سبتمبر.

استضاف ملعب “مرسول بارك” بالرياض حدث عودة النجوم 2022، حيث شارك نجوم السامبا البرازيلي السابق رونالدينيو وريكاردو كاكا وروبرتو كارلوس ضد 100 فتى وفتاة، وانتهى بفوز الصبية بهدفِيْن مقابل هدف واحد.

أعطى حدث عودة النجوم 2022، ضمن مهرجان العودة إلَّى الرياض، بُعدًا من المهارة والترفِيْه للأطفال الذين لعبوا ضد 3 من أشهر لاعبي كرة القدم العالميين، مما يبرز الدور الرئيسي للهِيْئة العامة للترفِيْه فِيْ تنظيم مختلف الأحداث والأحداث الدولية.

ضمن فعاليات مهرجان العودة إلَّى الرياض، وقعت الأساطير 100 حقيبة مدرسية تحمل اسم وشعار الفعالية، بالإضافة إلَّى شعار العودة إلَّى مهرجان الرياض، حيث كان لكل حقيبة 3 توقيعات، كتذكار وتوثيق للفعالية. . وهُو الأول من نوعه فِيْ المملكة.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهِيْئة العامة للترفِيْه، مقطع فِيْديو قصيرًا للحدث، معلقًا “عودة النجوم، التي عاش فِيْها 100 طفل لحظات خاصة مع أسطورة كرة القدم رونالدينيو – روبرتو كارلوس – كاكا”.

وتجدر الإشارة إلَّى أن الثلاثي البرازيلي يتباهى بإنجاز تاريخي فِيْ عالم كرة القدم، بعد أن قاد المنتخب البرازيلي إلَّى لقب مونديال 2002 فِيْ كوريا الجنوبية واليابان، بعد فوزه على ألمانيا فِيْ المباراة النهائية بهدفِيْن دون عودة، إلَّى فوز المنتخب البرازيلي باللقب الخامس فِيْ تاريخه.