الأعلى في تاريخ القطاع.. الناتج المحلي الزراعي للمملكة يسجل 72.25 مليار ريال

حقق الإنتاج الزراعي في المملكة خلال العام الماضي 2022 م زيادة في حجم القطاع بقيمة 72.25 مليار ريال، بمعدل نمو 7.8٪ مقارنة بالعام السابق الذي بلغ خلاله 67.05 مليار ريال، مسجلاً أعلى نمو منذ أكثر من 5 سنوات، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي حوالي 3 تريليون ريال في العام الماضي.

الإنتاج الزراعي في المملكة في المملكة

وأكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن هذا النمو جاء نتيجة تنفيذ خطط واستراتيجيات الوزارة وفق أهداف رؤية 2030، بالإضافة إلى التعافي من أزمة كوفيد -19، وأوضحت. أن الناتج الزراعي في عام 2017 بلغ نحو 65.29 مليار ريال، وفي عام 2022 بلغ نحو 65.49 مليار ريال، وحصل على 66.20 مليار ريال في 2022 م، ونحو 67.05 مليون ريال في عام 2022، مشيرا إلى أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 2.3٪ العام الماضي، بينما بلغت مساهمة الإنتاج الزراعي في الناتج المحلي غير النفطي 3.6٪، بزيادة قدرها 0.2٪ مقارنة بالعام السابق 2022، حيث بلغت مساهمة الإنتاج الزراعي فيه 3.4٪.

فائض الميزان التجاري للمملكة

وأوضحت الوزارة أن الميزان التجاري للمملكة حقق فائضا بلغ 462.5 مليار ريال، بزيادة عن 2022، مسجلا 134.5 مليار ريال، نتيجة زيادة الصادرات خلال عام 2022، بقيمة مليار ريال. عام 2022، وانخفض عجز الميزان التجاري الزراعي إلى 64.59 مليار ريال، مقابل 72.96 مليار ريال في عام 2022، نتيجة انخفاض الواردات الزراعية خلال العام الماضي، نتيجة اعتماد الوزارة لخطط واستراتيجيات زراعية مرنة ساعدت في دعم المحتوى المحلي وزيادة معدلات الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي، بما في ذلك استراتيجية الأمن الغذائي وبرنامج التنمية الريفية، بالإضافة إلى اعتمادها على الابتكار والتكنولوجيا لتحسين الإنتاجية والكفاءة في استخدام الموارد الطبيعية والمدخلات الزراعية، تحسين النظم الزراعية والغذائية المستدامة والمتكاملة وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030.

تحفيز القطاع الزراعي

وجاء هذا التطور من مساهمة القطاع الزراعي نتيجة البرامج المساندة التي كانت تهدف إلى تحفيز القطاع الزراعي لتحقيق الأهداف التي وضعتها الاستراتيجية الوطنية للزراعة، وإدخال سلسلة من الفرص الاستثمارية. تحسين إنتاجية القطاع الزراعي وتوفير المنتجات الغذائية بميزة نسبية في الأسواق المحلية، وكل ذلك ساعد المملكة على تحقيق معدلات عالية من الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات الغذائية، بما في ذلك المنتجات الحيوانية كالألبان. وبيض المائدة والدواجن والأسماك واللحوم الحمراء ومنتجات الخضروات والمحاصيل الزراعية مثل التمور والخضروات والفواكه.