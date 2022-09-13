“الأفريقي للتنمية” يفجر صدمة مناخية داخل القارة السمراء.. عجز التمويل 1.3 تريليون دولار

قال بنك التنمية الأفريقي إن القارة الأفريقية تخسر ما بين 5 و 15 فِيْ المائة من النمو الاقتصادي للفرد بسبب آثار تغير المناخ وتواجه نقصًا كبيرًا فِيْ تمويل المناخ.

تأثرت أفريقيا بشكل غير متناسب بآثار تغير المناخ، مما أدى إلَّى تفاقم حالات الجفاف والفِيْضانات والأعاصير فِيْ جميع أنحاء القارة فِيْ السنوات الأخيرة.

فِيْ بيان صدر يوم الثلاثاء، قال كَيْفَِيْن أوراما، كبير الاقتصاديين بالإنابة فِيْ بنك التنمية الأفريقي، إن البلدان الأفريقية تلقت حوالي 18.3 مليار دولار لتمويل مكافحة تغير المناخ بين عامي 2016 و 2022.

لكنها تواجه فجوة تقارب 1.3 تريليون دولار فِيْ تمويل المناخ للفترة من 2022 إلَّى 2030.

وأضاف أوراما “هذه المبالغ تعكس الحجم الكامل للأزمة”. “الاستثمار فِيْ التكَيْفَ مع المناخ فِيْ سياق التنمية المستدامة هُو أفضل طريقة للتعامل مع عواقب تغير المناخ.”

تعهدت الدول الغنية فِيْ عام 2009 بتقديم 100 مليار دولار لتمويل المناخ للعالم النامي. لكن هذا التعهد تم الوفاء به جزئيًا فقط ومن المقرر أن ينتهِيْ فِيْ عام 2025.

انتقد اجتماع للوزراء الأفارقة فِيْ القاهرة الأسبوع الماضي، قبيل قمة المناخ COP27 فِيْ نوفمبر، نقص الدعم الذي قالوا إنه دفع القارة للاستفادة من أقل من 5.5٪ من تمويل المناخ العالمي.