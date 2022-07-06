الأفواج الأخيرة من الحجاج يؤدون طواف القدوم قبل يوم التروية

وبدأت آخر دفعات الحجاج أداء طواف القدوم قبل يوم التروية.

تجاوز الوصول

جاء حجاج بيت الله الحرام، فجر اليوم الأربعاء، 7 ذو الحجة، إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة لأداء طواف القدوم، وذلك لبدء مناسك الحج لهذا العام. 1444 م ح.

3 مواقع لتقديم خدمات الطواف

أعلنت الرئاسة العامة للحرمين الشريفين ممثلة بوكالة شؤون المرشدات والمرشدات، في وقت سابق، عن تخصيص 3 مواقع لتقديم خدمات الطواف للحجاج، ضمن برامجها لموسم الحج هذا العام 1444 هـ.

وأوضح أنه من أجل تسهيل وتسهيل ضيوف حجاج بيت الله الحرام على أداء شعائرهم بكل ثقة، فقد خصصت الإدارة 3 مواقع رئيسية يستقبل منها الحجاج للطواف، وهي

1- بوابة الملك فهد.

2 – بوابة اجياد.

3 – باب السلام.

وأشار إلى أنه للإشراف على خدمة الحجاج وتلبية طلباتهم ومرافقتهم لأداء مناسكهم، يوجد أكثر من 100 حاج تشرف عليهم الإدارة، ويتم تدريبهم بسلسلة من الدورات التدريبية المتعلقة بمناسك الحج. . ومهارات التعامل والتواصل مع الحجاج مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.