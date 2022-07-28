يبدو أن القارة تحصد ما فعلته البلدان الأخرى المصدرة للانبعاثات.

على الرغم من أن إفريقيا لم تساهم إلا قليلاً فِيْ تغير المناخ وتولد جزءًا صغيرًا فقط من الانبعاثات العالمية، إلا أنها قد تكون المنطقة الأكثر حساسية فِيْ العالم لعواقب تغير المناخ، وعلى الأخص مستويات الفقر المتزايدة.

وفقًا لإحصاءات الأمم المتحدة، فإن قارة إفريقيا – التي تدفع فاتورة عالية لأزمة المناخ وتواجه تحديات مزدوجة – لا تساهم بأكثر من 4٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، بمستوى 0.8 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

انبعاثات الفرد فِيْ إفريقيا أقل من المتوسط ​​العالمي (5 أطنان من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا)، وأقل بكثير من مناطق أخرى مثل أوروبا وآسيا.

الزيادات الكارثية فِيْ درجة الحرارة

تواجه إفريقيا معدلات ارتفاع فِيْ درجات الحرارة أسرع من بقية العالم، على الرغم من كونها مسؤولة عَنّْ أقل نسبة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، عَنّْد 3.8٪ فقط.

مع الجهُود التي بُذلت فِيْ COP26 فِيْ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي لجذب انتباه العالم إلَّى الحاجة الملحة للتصدي لتغير المناخ، والتي انتهت بموافقة 197 دولة على ميثاق القمة، اختلفت الآراء حول نجاحها.

يرجع الفضل فِيْ التوصل إلَّى اتفاق فِيْ قمة المناخ 26 COP إلَّى الدول النامية، بما فِيْ ذلك إفريقيا، التي اختارت عدم الإصرار على أن الدول الغنية، التي تسببت فِيْ انبعاثات قياسية لغازات الاحتباس الحراري، تدفع تعويضات عَنّْ الأضرار المناخية.

يتوقع المحللون أن تواجه إفريقيا زيادات كارثية فِيْ درجات الحرارة تصل إلَّى 3 درجات مئوية بحلول عام 2050 إذا لم يتم تحقيق هدف الحد من الاحتباس الحراري إلَّى 1.5 درجة فوق مستويات ما قبل الصناعة.

يتزايد خطر أزمة تغير المناخ فِيْ أفريقيا، مما يؤثر على الناتج المحلي الإجمالي للبلدان الأفريقية الأكثر عرضة لتداعيات الأزمة.

من المتوقع أن ترتفع خسائر النشاط الاقتصادي من 899.4 مليار دولار فِيْ 2022 إلَّى أكثر من 1.36 تريليون دولار فِيْ 2023، وهُو ما يقرب من نصف الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لأفريقيا.

الجفاف والتصحر

ومن أبرز ظواهر التغير المناخي التي تهدد القارة السمراء ظاهرتا الجفاف والتصحر.

تحذر الدراسات من أن عدة دول أفريقية ستتعرض لمخاطر كبيرة بحلول عام 2050، بسبب تآكل السواحل وارتفاع مستوى سطح البحر، وتشير التقارير إلَّى أن تغير المناخ يهدد التراث الثقافِيْ البشري فِيْ الدول الأفريقية.

القارة الأفريقية حاضرة بقوة فِيْ الدراسات البيئية والجيوسياسية المتعلقة بتغير المناخ، حيث تنبأت معظم هذه الدراسات بجفاف شديد من شأنه أن يؤثر على الصحراء وحوض بحيرة تشاد والقرن الأفريقي.

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن أجزاء من شرق إفريقيا لم تشهد هطول أمطار منذ سنوات وتكافح الجفاف، بينما سجلت منطقة الساحل فِيْ غرب إفريقيا ارتفاعًا حادًا فِيْ النزاعات بين المزارعين والرعاة بسبب فقدان الغطاء النباتي.

فِيْ جنوب مدغشقر، تغلي العائلات أوراق الصبار للحصول على الطعام فِيْما تسميه الأمم المتحدة واحدة من أولى المجاعات فِيْ العالم الناجمة عَنّْ تغير المناخ.

تشير تقارير الأمم المتحدة إلَّى أنه من المتوقع أن تفقد إفريقيا ثلثي أراضيها الصالحة للزراعة بحلول عام 2025، ويفقد الجفاف حاليًا أكثر من 3٪ من الدخل القومي الإجمالي من الزراعة فِيْ إفريقيا جنوب الصحراء.

مشكلة المياه

كل هذه المعطيات تشير إلَّى أن مشكلة المياه فِيْ إفريقيا هِيْ قضية حياة أو موت لكل الأفارقة من الشمال إلَّى الجنوب، حيث تظل المياه شريان الحياة الذي يغذي دول القارة لوجودها، ومع ارتفاع درجات الحرارة العالمية، تذبذب مواسم الأمطار، ومع زيادة عدد سكان القارة، وزيادة أعداد الثروة الحيوانية، سيتجه الجميع إلَّى البحيرات والأنهار لإرواء عطشهم، وستظل مستويات تلك الأنهار والبحيرات فِيْ انخفاض، مما يزيد من حدة الأعباء على الدول ومنظمات المجتمع المدني الأفريقية والعالمية العاملة فِيْ هذا المجال.

تنعكس أزمة تغير المناخ فِيْ مشاريع التنمية فِيْ إفريقيا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 1.2 مليار شخص، نصفهم لا يحصلون على الكهرباء، وهِيْ مجموعة تعادل إجمالي سكان الاتحاد الأوروبي.

على الرغم من أن الاتحاد الأفريقي يستعد لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2050، إلا أنه يلاحظ أن عددًا قليلاً من البلدان، مثل جنوب إفريقيا ومصر وإثيوبيا والمغرب، لديها قدرة عالية فِيْ مجال الطاقة المتجددة اليوم.

يشار إلَّى أن معدل النمو السكاني فِيْ إفريقيا سيرتفع من 17٪ إلَّى 40٪ من إجمالي سكان العالم بحلول عام 2100، مما يؤكد أن الوقت ينفد أمام إفريقيا فِيْ تنفِيْذ مشاريع لمكافحة الظواهر المناخية المتفاقمة والتكَيْفَ معها.

يأتي فِيْ مقدمة هذا تنفِيْذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء فِيْ الأمم المتحدة فِيْ عام 2015 للقضاء على الفقر وتحقيق المرونة المناخية بحلول عام 2030. تحتاج القارة إلَّى الكثير من الأموال لتنفِيْذ خطط لمواجهة تغير المناخ .

مطلوب تريليوني دولار

يقدر الخبراء أن إفريقيا تحتاج اليوم إلَّى 2 تريليون دولار لتنفِيْذ المساهمات المحددة وطنياً وكذلك 1.2 تريليون دولار لتنفِيْذ أهداف التنمية المستدامة. فِيْ ضوء ذلك، من الضروري تقديم الدعم لأفريقيا لتنفِيْذ مشاريع تهدف إلَّى تعزيز القدرة على التكَيْفَ مع تغير المناخ “.

ومع ذلك، فإن إحدى المشكلات التي تواجه قدرة إفريقيا على التكَيْفَ مع تغير المناخ هِيْ كَيْفَِيْة الحصول على التمويل أو حتى كَيْفَِيْة استخدامه إذا توفرت الأموال لتنفِيْذ مشاريع التخفِيْف من آثار تغير المناخ.

نشأت هذه المعضلة عَنّْدما أبلغت المنظمات غير الحكومية عَنّْ صعوبات فِيْ الحصول على التمويل، وفقًا لأديلين تنجيم، التي تعمل فِيْ مجال الغابات فِيْ الكاميرون وترأس إحدى المنظمات غير الحكومية.

بصيص امل

يكافح المزارعون فِيْ سيراليون حرائق حقول الأرز بالتخلي عَنّْ زراعة القطع والحرق لصالح زراعة الأرز فِيْ المستنقعات. هذا يقلل من التلوث والانبعاثات من الحرائق (مفِيْد لكوكب الأرض) ويعزز الإنتاج المفِيْد للمزارعين.

فِيْ منطقة الساحل (سافانا استوائية شبه قاحلة، حزام ذو طابع إيكولوجي متجانس تحده الصحراء فِيْ الجنوب فِيْ إفريقيا)، الصحاري تتقدم بسرعة فِيْ ظل ارتفاع درجات الحرارة، وتزرع عشر دول أفريقية جدارًا أخضرًا كبيرًا من الأشجار بهدف استعادة 100 مليون هكتار من الأراضي بحلول عام 2030.

تعمل حماية غابات غانا أيضًا على تحسين حياة الناس مع إبطاء تغير المناخ. تتعلم النساء كَيْفَِيْة استعادة صحة الغابات ومراقبتها لدعم سبل العيش بفضل “الذهب النسائي” – المعروف أيضًا باسم زبدة الشيا.

تواجه العديد من دول القارة صراعات داخلية أو مترَابِطْة، تلعب فِيْها عواقب تغير المناخ دورًا بارزًا، كالجفاف الذي يصيب الإنسان والحيوان والزراعة ويهدد الأمن الغذائي، وهُو أحد العوامل التي تساهم فِيْ ذلك. إلَّى اندلاع النزاعات والصراعات فِيْ تلك البلدان.