الأقل في 10 سنوات.. تراجع البطالة بين السعوديين لـ 10.1%

أعلنت وزارة الاستثمار عن انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 10.1٪ في الربع الأول من عام 2022 م. كما أعلن أن هذا المعدل هو أدنى مستوى للبطالة السعودية منذ 10 سنوات.

تحسين بيئة الاستثمار

وأكد أن الجهود المبذولة ساهمت في تحسين البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي وتعزيز الاستثمار المحلي خلال عام 2022 لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار لعام 2022.

من جهته أعلن صندوق النقد الدولي أن المملكة تحتل المرتبة الأولى على مستوى دول مجموعة العشرين في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 م.