الأقل منذ مارس.. إمدادات النفط الروسي إلَّى آسيا تتراجع

أظهرت بيانات حركة شحن النفط الروسي انخفاضًا فِيْ صادراتها إلَّى آسيا خلال الأسبوع المنتهِيْ فِيْ 12 أغسطس.

وذلك إلَّى مستويات قبل بدء حرب أوكرانيا فِيْ فبراير الماضي وما تلاه من زيادة كبيرة فِيْ شحنات النفط الروسية المتجهة إلَّى الأسواق الآسيوية كبديل للسوق الأوروبية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلَّى أنه على الرغم من عدم وضوح الوجهات النهائية لجميع شحنات النفط التي غادرت الموانئ الروسية خلال الأسبوع الماضي، فإن إمدادات النفط الروسية للأسواق الآسيوية ستظل الأدنى منذ مارس الماضي. على الرغم من أن بيانات أسبوع واحد لا تكفِيْ للإشارة إلَّى بدء انخفاض دائم فِيْ صادرات النفط الروسية إلَّى آسيا، فإن تراجع هذه الإمدادات إلَّى كل من الصين والهند يثير قلق السلطات الروسية.

وذكرت بلومبرج أن استخدام متوسط ​​كَمْيات النفط الروسي المتجه للأسواق الآسيوية خلال الأسابيع الأربعة الماضية يشير إلَّى استقرار انخفاض هذه الصادرات بنحو 500 ألف برميل يوميًا من ذروة هذه الصادرات التي وصلت إليها بعد بدء الحرب فِيْ أوكرانيا، وأنها قريبة من مستويات ما قبل الحرب. .

فِيْ الوقت نفسه، بلغ متوسط ​​صادرات النفط الروسية عبر الناقلات البحرية 3.24 مليون برميل يوميًا خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بـ 3.32 مليون برميل يوميًا فِيْ الأسبوع السابق، وفقًا لبيانات من مراقبة الحركة البحرية العالمية.

وبحسب وجهات ناقلات النفط الروسية الحالية، فقد وصل متوسط ​​الإمدادات الروسية إلَّى آسيا إلَّى أقل من 1.75 مليون برميل يوميًا، مقارنة بأكثر من 2.1 مليون برميل يوميًا خلال شهري أبريل ومايو الماضيين. كَمْا تراجعت الصادرات إلَّى المشترين الأوروبيين، سواء فِيْ البحر الأبيض المتوسط ​​أو البحر الأسود، إلَّى 1.32 مليون برميل يوميًا، مقارنة بـ 1.85 مليون برميل يوميًا قبل الحرب فِيْ أوكرانيا.

وكانت وكالة بلومبيرج قد أشارت فِيْ تقرير فِيْ الأسبوع الثالث من يوليو الماضي، إلَّى أن التدفقات إلَّى آسيا فِيْ شهرين سجلت أدنى مستوى لها فِيْ 15 أسبوعًا.

اتخذت تدفقات النفط الروسي المنقولة بحرا اتجاها هبوطيا من منتصف يونيو إلَّى منتصف يوليو، وفقا لمتوسط ​​بيانات التصدير التي رصدتها بلومبرج.

فِيْ الآونة الأخيرة، بدأت روسيا فِيْ رفع أسعار مبيعات النفط مع تحسن الطلب على خامها.

وفقًا لـ Bloomberg، يُباع خام الأورال، وهُو أهم صادرات روسيا إلَّى أوروبا، حاليًا بسعر يتراوح بين 20 إلَّى 25 دولارًا أقل من سعر خام برنت القياسي، مقارنة بخصم 35 دولارًا فِيْ أبريل الماضي.

تم تحويل معظم النفط الروسي الذي توقفت المصافِيْ الأوروبية عَنّْ شرائه إلَّى آسيا، وخاصة إلَّى الهند والصين وتركيا.