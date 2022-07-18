الأكاديمية السعودية اللوجستية تعلن فتح باب التسجيل للدفعة الرابعة

أعلنت الأكاديمية السعودية للخدمات اللوجستية عن بدء الالتحاق بالدفعة الرابعة من دبلوم المبتدئين وبرامج التدريب في قطاع الخدمات اللوجستية للكوادر السعودية من كلا الجنسين، في أربعة تخصصات تدريبية إدارة سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية، والتجارة الإلكترونية والميل الأخير، وإدارة المستودعات. والتسويق وخدمة العملاء.

تطوير الكفاءات الوطنية

تهدف الأكاديمية إلى تطوير الكفاءات الوطنية وتطوير القدرات المهنية المتخصصة في سبعة قطاعات مستهدفة سلاسل الإمداد والتموين، والخدمات اللوجستية البريدية، وقطاع النقل البري، والنقل الجوي، والنقل البحري والموانئ، والتجارة الدولية، والشحن والتصدير، والتجارة الإلكترونية، والمستودعات. إدارة.

احتياجات سوق العمل

وأوضح أن التنوع التدريبي ينشأ استجابة لطلب وحاجة سوق العمل، خاصة في التخصصات النوعية مثل قطاع الخدمات اللوجستية، من خلال تقديم أربعة مسارات رئيسية، تبدأ ببرامج تأهيل طويلة تمتد حتى 12 شهرًا، تتخللها التدريب أثناء العمل لكل متدرب، حيث تم الإعلان عن اختصاصاتهم كدفعة رابعة من هذا المسار الذي يتضمن أربعة تخصصات، حيث يتلقى المتدربون مجموعة من المهارات والمعرفة في سلسلة التوريد وإدارة الخدمات اللوجستية، وأسس التجارة الإلكترونية. والميل الأخير، وإدارة المستودعات، والنماذج المهنية في جوانب التسويق والمبيعات وخدمة العملاء، في حين أن المسارات الثلاثة المتبقية هي مسار الدورات القصيرة وبرامج التدريب عن بعد، ومسار برامج الشهادات المهنية الدولية المهنية، مسار البرامج التنفيذية المتخصصة.

ودعت الأكاديمية الراغبين في الالتحاق بالدفعة الرابعة من البرامج التدريبية لبدء التسجيل عبر موقعها الإلكتروني (SLAEDU.SA)، للاطلاع على شروط التسجيل وتفاصيل البرامج التدريبية التي ستستمر حتى محرم 02/1444 /. الموافق 31 يوليو 2022 م، وستبدأ الدراسة لهذه الدفعة يوم الأحد 15 صفر 1444 هـ الموافق 11 سبتمبر 2022 م.