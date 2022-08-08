الأكاديمي حسين الحبشي حاول إنقاذ ابنه من الغرق فابتلعه بحر جدة

بعد ساعات من رحيل الدكتور عفاف فلمبان إلى بحر جدة توفي الدكتور حسين محمد الحبشي عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات والأنظمة القضائية بجامعة أم القرى أثناء محاولته إنقاذ ابنه من الغرق في جدة.

تفاصيل الحادث

كان الدكتور حسين محمد الحبشي يسافر مع عائلته أثناء الحادث، ورأى ابنه يقاتل الموت غرقا في البحر ليقفز لينقذ كبده وفعل، لكنه لم يتمكن من الخروج، كما كان يموج يجر. له في الأعماق يتنفس الغرق.

وأشارت المعلومات إلى أن الحادث وقع يوم السبت الماضي.

الجامعة تنعي حسين محمد الحبشي

ونعت كلية الدراسات القضائية والأنظمة المرحوم الدكتور الحبشي وقالت بقلوب راضية بحكم الله ومصير كلية الدراسات القضائية واللوائح تتقدم بالتعازي والمواساة إلى المرحوم الدكتور حسين بن محمد. الحبشي غرق.

وأوضحت الكلية في بيان صحفي، أن الحبشي أستاذ الفقه المساعد بقسم الدراسات القضائية بجامعة أم القرى، توفي يوم السبت الموافق 8/1/1444 هـ.

التحق الفقيد بوظيفة أكاديمية بالكلية عام 1444 هـ وحصل على الدكتوراه عام 1438 هـ في مجال الفقه من جامعة أم القرى، وعرف بتعليمه ونصائحه لطلابه وتفانيه وعدم اهتمامه بعمله. .

وأقيمت عليه الصلاة في الحرم المكي ودفن في مقبرة شهداء الشرائع.