قفزت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي بأكثر من 32 مليار دولار فِيْ شهر واحد لتصل إلَّى 3.104 تريليون دولار كأكبر احتياطيات فِيْ العالم.

ووفقًا لبيانات رسمية اليوم الأحد، جاء ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي فِيْ الصين بشكل غير متوقع فِيْ يوليو.

ارتفع احتياطي النقد الأجنبي للصين 32.8 مليار دولار إلَّى 3.104 تريليون دولار فِيْ الشهر الماضي، مقارنة بـ 3.071 تريليون دولار فِيْ يونيو.

وهبط اليوان 0.64٪ مقابل الدولار فِيْ يوليو، بينما ارتفع الدولار 1.07٪ مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى.

وانخفضت قيمة احتياطي الصين من الذهب إلَّى 109.84 مليار دولار فِيْ نهاية يوليو من 113.82 مليار دولار فِيْ نهاية يونيو.

قفزة التصدير

أظهرت بيانات جمركية يوم الأحد ارتفاع صادرات الصين بنسبة 18٪ فِيْ يوليو عَنّْ العام السابق، بأسرع وتيرة منذ يناير 2022، متجاوزة توقعات المحللين، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 2.3٪.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الصادرات 15 بالمئة بعد تحقيق زيادة قوية بلغت 17.9 بالمئة فِيْ يونيو حزيران.

وكان من المتوقع أن ترتفع الواردات بنسبة 3.7٪ بعد ارتفاعها بنسبة 1٪ فِيْ الشهر السابق.

سجلت الصين فائضا تجاريا قياسيا بلغ 101.26 مليار دولار فِيْ يوليو، مقارنة بتوقعات بفائض قدره 90 مليار دولار فِيْ الاستطلاع وفائض 97.94 مليار دولار فِيْ يونيو.

وأظهر مسح رسمي فِيْ نهاية يوليو الماضي أن نشاط المصانع فِيْ الصين انكَمْش بشكل غير متوقع بعد التعافِيْ من الإغلاقات المفروضة للحد من انتشار كوفِيْد -19، حيث أثر ظهُور سلالات جديدة من الفِيْروس والتوقعات العالمية القاتمة على الشركات.

أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي استقر عَنّْد 49 فِيْ يوليو، انخفاضًا من 50.2 فِيْ يونيو.

تفصل علامة الخمسين نقطة الانكَمْاش عَنّْ النمو على أساس شهري.