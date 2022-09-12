الأكبر من نوعه بالعالم.. إنجاز 85% بمشروع “مركز دبي لمعالجة النفايات”

تواصل حكومة دبي تطوير وتعزيز بنيتها التحتية الحيوية وإطلاق المزيد من المشاريع عالية الجودة التي تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية للإمارة.

كَمْا يدعم الجهُود الدؤوبة المبذولة فِيْ مجال التنمية المستدامة، وفقًا لأعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية، وباستخدام أحدث الحلول التكنولوجية، مجسدًا رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء. الإمارات وحاكَمْ دبي، لجعل دبي واحدة من أكثر المدن استدامة فِيْ العالم.

مركز دبي لمعالجة النفايات

يعد مشروع “مركز دبي لمعالجة النفايات” العملاق من أهم مشاريع البنية التحتية التي تعمل على الحفاظ على البيئة من خلال زيادة موثوقية خيارات الطاقة النظيفة والمتجددة فِيْ دبي.

ويأتي ضمن المشاريع النوعية التي تنفذها بلدية دبي حاليا، وهِيْ جزء من جهُود الإمارة الطموحة فِيْ مجال الاستدامة البيئية. يعمل المركز على تحقيق هدفِيْن مهمين للغاية، أولهما التخلص الآمن من النفايات، بينما الهدف الثاني هُو إيجاد مصدر بديل للطاقة النظيفة الناتجة عَنّْ حرق النفايات بطريقة آمنة تحترم أعلى المعايير الصحية والبيئية. فِيْ العالم.

يترجم المشروع التزام بلدية دبي بإنشاء نظام مستدام وصديق للبيئة فِيْ مجال إدارة النفايات على مستوى الإمارة، من أجل دعم تحقيق الأهداف المدرجة فِيْ “استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050″، التي أطلقها الشيخ. محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكَمْ دبي، لتحويل الإمارة إلَّى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، مما يعزز مساهمات دبي فِيْ الجهُود الدولية التي تقود عملية الاستدامة عالميًا، فِيْ حين أن الإمارة كَمْا يدعم المركز توجهات دولة الإمارات فِيْ خفض الانبعاثات وأهداف “مبادرة الحياد المناخي 2050″، ويتماشى مع المبادئ العشرة للخمسين الجديد فِيْما يتعلق بالتنمية. مجتمعات مستدامة ومزدهرة.

أكد المهندس داود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أن مركز دبي لمعالجة النفايات يسلط الضوء على جهُود دبي فِيْ توظيف أحدث الحلول والتقنيات لضمان سلامة البيئة وضمان استدامتها والحفاظ عليها للأجيال القادمة، وتشكل ركيزة أساسية. ركيزة ضمن رؤية دبي لتصبح المدينة الأكثر استدامة فِيْ العالم، حيث توفر حلاً بديلاً مستدامًا وآمنًا للتخلص من النفايات، ومصدرًا للطاقة النظيفة، مشيرًا إلَّى أن العمل على استكَمْال المركز يسير على قدم وساق وفق الجدول الزمني المحدد للمشروع الضخم، حيث تبلغ نسبة الإنجاز فِيْ الأعمال الإنشائية به حوالي 85 بالمائة، وأن تكون المرحلة الأخيرة منه خلال عام 2024.

وأشار إلَّى أن المركز يعكس جهُود دبي الرائدة فِيْ توظيف أحدث الحلول والتقنيات لتعزيز الاستدامة وحماية البيئة، من خلال إعادة تدوير النفايات وتحويلها إلَّى منتجات يمكن استخدامها فِيْ تجسيد عملي لنموذج الاقتصاد الدائري، بما يتوافق مع الأهداف الوطنية فِيْ قطاع الطاقة.

وقال الهاجري “سعت دبي دائمًا لأن تكون رائدة فِيْ مجال تحويل النفايات إلَّى طاقة من أجل تقليل كَمْية النفايات الصلبة، وتوفِيْر مصادر بديلة لتوليد الطاقة النظيفة، وتطوير نظام مستدام وصديق للبيئة فِيْ مجال إدارة النفايات على مستوى الإمارة … علما أن هذا المشروع يعتبر الأكبر من حيث القدرة التشغيلية ويعالج ما يقرب من 1.9 مليون طن من النفايات سنويا لتحويلها إلَّى طاقة متجددة وتوليد طاقة كهربائية تعادل احتياجات أكثر من 135000 وحدة سكنية “.

معالجة 5666 طن من المخلفات الصلبة

حسب الخطة العامة للمشروع، عَنّْد الانتهاء من مراحله، سيعالج المركز حوالي 5666 طنًا من النفايات الصلبة البلدية، والتي تنتجها الإمارة يوميًا، ومن المقرر أن تغذي الطاقة المتجددة الناتجة عَنّْ معالجة النفايات شبكة الكهرباء المحلية. بحوالي 215 ميغاواط فِيْ الساعة من الطاقة النظيفة، مما يعَنّْي أنه سيعالج 45 فِيْ المائة من حجم النفايات البلدية الحالية فِيْ الإمارة، بينما سيبدأ التشغيل الأولي للمركز فِيْ أوائل عام 2023 بطاقة تشغيلية تبلغ 40 فِيْ المائة من قدرتها الإجمالية، من خلال بدء تشغيل خطين من أصل 5 خطوط حرق، وفِيْ هذه المرحلة، سيتم استقبال حوالي 2000 طن. من النفايات الصلبة وإنتاج ما يقرب من 80 ميغاواط / ساعة من الطاقة المتجددة.

وأضاف مدير عام بلدية دبي، أنه تم الانتهاء من تركيب المولد الكهربائي والمحرك التوربيني البخاري الناتج عَنّْ عملية معالجة النفايات فِيْ المركز الذي تبلغ مساحته الإجمالية 400 ألف متر مربع. ومن المتوقع أن ينتج المركز طاقة سنوية تلبي احتياجات أكثر من 135 ألف منزل، مع اعتماد أحدث التقنيات اليابانية والسويسرية لاستكَمْال عمليات المعالجة.

م. وأشار داود الهاجري إلَّى مسؤولية سكان الإمارة، من خلال التزامهم بالبيئة، ودورهم فِيْ الحفاظ على البيئة، خاصة فِيْما يتعلق بترشيد إنتاج النفايات التي تمر بمراحل متعددة ومكلفة، فِيْ النقل. رحلة من المباني السكنية إلَّى محطات الردم والمعالجة مع ملاحظة قيمة المشروع. فِيْ خلق واقع جديد للتعامل مع النفايات، مع أهمية مشاركة جميع أفراد المجتمع من خلال تغيير طريقة تعاملهم مع النفايات وتقليل إنتاجها، بهدف المساهمة فِيْ حماية البيئة وتقليل انبعاثات الكربون وتحويلها. دبي المدينة الأكثر استدامة فِيْ العالم.

ستتم معالجة جميع الانبعاثات بأمان فِيْ “مركز دبي لمعالجة النفايات” باستخدام مرشح قماشي يتكون من 12480 كيس ترشيح، قبل تصريفها عبر مدخنة بارتفاع 70 مترًا، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة أي روائح ناتجة عَنّْ المعالجة. العمليات.

تبلغ طاقة معالجة النفايات حوالي 1.912 مليون طن سنويًا، وتشمل آلية المشروع جمع النفايات بواسطة الشاحنات ونقلها إلَّى مركز دبي لمعالجة النفايات، حيث سيتم استلام 1000 شاحنة يوميًا، مما سيمكن المركز من استيعاب 88 شاحنة فِيْ الساعة. .

ويضم المركز 5 خطوط حرق، لضمان حرق 5666 طنًا من النفايات يوميًا، وستنتج المخلفات المحترقة 1000 طن من رماد القاع، والتي سيتم إعادة تدويرها واستخدامها فِيْ مشاريع البنية التحتية. تم إطلاق منصة إلكترونية لتبادل المواد القابلة لإعادة التدوير والاستخدام، بهدف تقليل كَمْيات النفايات المنتجة ورفع نسبة النفايات المنقولة من مكب النفايات.

تهدف بلدية دبي إلَّى توفِيْر بيئة مستدامة لسكان وزوار الإمارة وفق أعلى المعايير العالمية، حيث وضعت خطة إستراتيجية متكاملة لإدارة النفايات الصلبة فِيْ إمارة دبي خلال العقدين المقبلين. المواقع السكنية والبناء والهدم وقطاع الضيافة والمراكز التجارية والمباني التجارية والمؤسسية بالإضافة إلَّى المنشآت الصناعية.

يساهم مركز معالجة النفايات فِيْ تعزيز مساهمة دبي فِيْ تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث يساعد فِيْ تحقيق الخطط التي وضعتها بلدية دبي من أجل تقليل كَمْية النفايات الصلبة المنقولة إلَّى مكبات النفايات، وتطوير مصادر بديلة لتوليد الطاقة. كَمْساهمة فِيْ إنشاء نظام مستدام وودي. البيئة فِيْ مجال إدارة النفايات على مستوى الإمارة.