الألعاب الإسلامية.. عسيري ومران يقودان هجوم الأخضر أمام أذربيجان

أعلن سعد الشهري، مدرب منتخب السعودية تحت 23 سنة، القائمة الخضراء لمواجهة أذربيجان.

وتقام مباراة السعودية وأذربيجان على ملعب الجمهُورية ضمن منافسات دور المجموعات فِيْ الألعاب الإسلامية “قونية 2022” التي تستضيفها تركيا فِيْ الفترة من 8 إلَّى 16 أغسطس.

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قائمة المنتخب السعودي كالتالي

نواف العقيدي، نواف القميري، محمد اليامي، مشعل الصبياني، محمد العوفِيْ، عوض الناشري، زياد الجهني، سعد الناصر، محمد القحطاني، هِيْثم عسيري، محمد. ماران “.

وتضم قائمة المناوبين “عبد الرحمن السنيبي، رائد عزيبي، خالد داغيري، ريان حميد، زكريا هُوساوي، نواف المطيري، سامر المحيميد، فِيْصل الغامدي، هزاع الغامدي، أحمد الغامدي، محمد. الرشيدي وتركي المطيري “.

ويلعب فريقنا مباراتين فِيْ دور المجموعات، أمام منتخبي أذربيجان والمغرب، بعد انسحاب المنتخب الإيراني من دورة الألعاب الإسلامية.

وأقام الفريق الأولمبي معسكرا تدريبيا فِيْ مدينة بوردور التركية، قبل أن يسافر إلَّى قونية السبت الماضي للمشاركة فِيْ دورة الألعاب الإسلامية فِيْ قونية 2022.

وقاد سعد الشهري المنتخب السعودي للتتويج بكأس آسيا للشباب تحت 23 عاما “أوزبكستان 2022″، للمرة الأولى فِيْ تاريخه، بعد فوزه على أوزبكستان فِيْ النهائي بهدفِيْن حرتين (انظر التفاصيل).

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