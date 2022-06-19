الألعاب الممتعة والشهيرة طريقه تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو GTA ومميزاتها

Grand Theft Auto هي واحدة من أكثر الألعاب شعبية وشعبية حول العالم ، والتي تحظى بالعديد من المعجبين والعديد من الأطفال والشباب يهتمون بلعبها. يضيف روح المرح والمغامرة والإثارة عند اللعب. تعتبر واحدة من ألعاب الأكشن التي يحبها الكثيرون. في العاشر من سبتمبر 2013 ، كانت اللعبة متاحة على جميع الأجهزة الحديثة مثل أجهزة الكمبيوتر والبلايستيشن والايفون والاندرويد ، وقد بحث الكثيرون عن اللعبة وروابط تحميلها والبحث عن طرق لتحميل اللعبة على الهواتف ، مثل هي لعبة تبدأ بمجموعة من اللصوص يسرقون السيارات ويطلقون النار والمعارك ويبحثون عن أدوات القتال والمقاومة من أجل الفوز باللعبة. في النهاية ، سوف نتعلم معك كيفية تثبيت لعبة Grand Theft Auto.

كيفية تحميل لعبة Grand Theft Auto 5

هناك طرق عديدة لتنزيل اللعبة ، لكننا سنشرح لك أسهل الطرق لتنزيل اللعبة ، وهي:

يقوم المشغل بتوصيل شبكة Wi-Fi بالجهاز.

ثم يدخل المشغل إلى App Store لـ iPhone و Google Play لنظام Android.

ينقر على مربع البحث ويكتب اسم اللعبة ، وهو لعبة Grand Theft Auto

عندما تظهر بعض الرموز ، انقر على أيقونة اللعبة الرسمية.

انقر فوق كلمة التثبيت أو التنزيل.

ينتظر حتى يتم تحميل اللعبة بالكامل وتصل إلى 100٪.

ثم يفتح اللاعب اللعبة ويدخلها ويختار الشخصيات التي سيتم اللعب بها ويبدأ في الاستمتاع باللعبة.

ميزات لعبة Grand Theft Auto 5

هناك العديد من الميزات في هذه اللعبة التي تجذب الكثير من الناس إليها ويستمتعون بها ، ومن هذه الميزات: