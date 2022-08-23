الألماس الروسي “يلمع” رغم العقوبات الأمريكية

بدأ الذعر الذي ساد سوق الماس العالمي فِيْ التراجع مع اقتراب الصادرات من شركة التعدين الروسية ألروسا الخاضعة للعقوبات من المستويات قبل الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وتصدر روسيا 4 مليارات دولار من الماس الخام سنويا، بحسب شبكة الإعلام الأوروبية المتخصصة فِيْ سياسات الاتحاد الأوروبي “Euractiv”.

أفادت وكالة بلومبيرج للأنباء أن “ألروسا” تمثل نحو ثلث إمدادات الماس الخام فِيْ العالم، فِيْ وقت عانى فِيْه القطاع، المقدّر بنحو 80 مليار دولار سنويًا، من الفوضى والارتباك مع بدء الُغُزو الروسي لأوكرانيا أواخر تموز / يوليو. وفرض عقوبات غربية على روسيا وشركاتها بسبب الُغُزو، مما أجبر شركات قطع الألماس وتلميعه وتداوله على البحث عَنّْ سبل لمواصلة شراء الماس من روسيا، فِيْ حين أن البنوك غير قادرة أو غير راغبة فِيْ إجراء التحويلات إلَّى روسيا.

أدى النقص المفاجئ فِيْ المعروض من الألماس خلال الأشهر الماضية إلَّى ارتفاع حاد فِيْ أسعاره، خاصة أسعار الأحجار الأصغر والأرخص سعراً، والتي تختص فِيْ منطقة الروسا.

بعد شهُور من الشلل بعد تعرضها للعقوبات الأمريكية، استأنفت ألروسا بيع الماس بأكثر من 250 مليون دولار شهريًا، وهُو ما يقل بما يتراوح بين 50 و 100 مليون دولار شهريًا عَنّْ متوسط ​​مبيعاتها قبل الحرب فِيْ أوكرانيا، وفقًا لمصادر مطلعة.

وأصبحت مبيعات الشركة الروسية نشطة بعد أن أصبح عدد من البنوك الهندية أكثر راحة فِيْ إجراء المعاملات المالية مع المؤسسات والبنوك الروسية بعملات غير الدولار الأمريكي.

تذهب معظم صادرات الماس الخام الروسي إلَّى الهند، وهِيْ الأكبر من بين عدد صغير من مراكز قطع الماس وتلميعه فِيْ العالم. تبيع Alrosa حاليًا الماس لعملائها فِيْ الهند وأوروبا مقابل الروبل الروسي.

يتم قطع وصقل معظم الماس الخام فِيْ الهند، حيث تتم معالجة حوالي 90٪ من الخام العالمي، ولكن يتم استيراد الماس المصقول كَمْنتج هندي.

يرى وايلدر أنه من الصعب فرض الحظر المذكور على السوق الهندية، “هناك نوع من الثغرة فِيْ السوق. ينصب التركيز على الماس الذي تنتجه Alrosa وعلى الهند التي تصقل الماس، وما إذا كانت تحوله إلَّى منتج وتابع “أعتقد أنه مع مرور الوقت سيكون من الصعب على الهند أن تتدخل فِيْ تلميع الماس الروسي”.

الماس الروسي بالأرقام

تحتكر Alrosa، وهِيْ شركة مملوكة للدولة، 99 فِيْ المائة من إنتاج الماس.

فِيْ العالم، تم إنتاج مائة وأحد عشر مليون قيراط فِيْ عام 2022-2022، وفقًا للتقرير السنوي الذي أعده مركز أنتويرب الدولي للماس.

ثلث حصة Alrosa مملوكة مباشرة للدولة الروسية، والثلث الآخر مملوك لحكومات إقليمية جمهُورية ياقوتيا الروسية وإداراتها، حيث يوجد العديد من المناجم.

قدرت القيمة الإجمالية لسوق الماس فِيْ العالم بـ 68 مليار دولار. أعلنت شركة Alrosa عَنّْ إيرادات تزيد عَنّْ 4 مليارات دولار من بيع الماس الخام فِيْ عام 2022.

ألروسا ليست المصدر الوحيد للماس الروسي. تمتلك الدولة الروسية مخزونًا هائلاً من هذه الأحجار الكريمة من خلال “Gokhran” أو صندوق الدولة للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.