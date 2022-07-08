الألمان على أبواب بنوك الطعام.. طوابير الجوع تتمدد بأكبر اقتصاد أوروبي

بينما تكافح ألمانيا، أقوى اقتصاد فِيْ أوروبا، مع أعلى معدل تضخم لها منذ أكثر من 30 عامًا، فإن الطلب على بنوك الطعام آخذ فِيْ الارتفاع.

يأتي التدفق إلَّى بنوك الطعام لأن العديد من المواطنين الألمان يفقدون القدرة على شراء احتياجاتهم الغذائية الأساسية.

مع تقليص ميزانياتهم بسبب ارتفاع الأسعار، يتجه الألمان للمساعدة فِيْ شراء الضروريات الأساسية التي لم يعد بإمكانهم تحملها فِيْ المتاجر الكبرى.

قالت غابرييل واش، 65 سنة، بينما كانت تنتظر فِيْ طابور لبنك طعام فِيْ بيرناو بالقرب من برلين “أحيانًا عَنّْدما أعود إلَّى المنزل بعد ذهابي إلَّى السوبر ماركت، أبدأ فِيْ البكاء تقريبًا، لأنني لا أستطيع شراء أي شيء بعد الآن”. لذلك، لجأت إلَّى بنك الطعام، حيث يمكنها ملء العربة بحوالي 30 يورو، وفقًا لموقع يورونيوز على الإنترنت.

وأضافت “الخبز، بما أنني وحدي، يكلف أكثر من 2 يورو فِيْ اليوم، أي بدون زبدة ونقانق، والتي كانت تكلفني فِيْ السابق أقل من يورو، والآن أصبحت تكلف أكثر من 2 يورو”.

وتفاقمت الأسعار فِيْ أكبر اقتصاد فِيْ أوروبا بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث بلغ التضخم 7.9٪ على أساس سنوي فِيْ ألمانيا فِيْ مايو، وهُو أعلى مستوى منذ إعادة توحيد البلاد فِيْ عام 1990.

تزايد أعداد غير القادرين

من ناحية أخرى، قال يوخن برول، رئيس مجلس إدارة جمعية بنك الطعام الألماني تافِيْل دويتشلاند، إن عدد الأشخاص الذين لم يعودوا قادرين على تحمل تكاليف الضروريات، مثل توفِيْر ما يكفِيْ من الطعام، قد ارتفع نتيجة لروسيا. الحرب فِيْ أوكرانيا والارتفاع الحاد فِيْ الأسعار. هذا يضغط على بنوك الطعام فِيْ ألمانيا.

يقول برول إن هؤلاء هم أيضًا أشخاص يكسبون القليل لكنهم لم يكونوا معتمدين على المساعدة حتى وقت قريب.

وأضاف “فِيْ الماضي، كانوا بالكاد قادرين على تغطية نفقاتهم، لكنهم الآن لم يعودوا قادرين على تحمل أسعار الغذاء والوقود والطاقة المرتفعة”، مشيرًا إلَّى أنه يتم إرسال اللاجئين فِيْ بعض الأحيان مباشرة إلَّى بنوك الطعام عَنّْ طريق مكاتب الرعاية الاجتماعية دون تنسيق مسبق. .

ليس حر

على الرغم من أن الطعام فِيْ بنوك الطعام ليس مجانيًا، حيث تحاول هذه البنوك توفِيْر أنواع مختلفة من الأطعمة بأسعار مخفضة لضمان توفِيْر نفقات التشغيل لهذه البنوك.

تعتمد هذه البنوك على المتطوعين والتبرعات من محلات السوبر ماركت، لكنها لا تزال تواجه ارتفاع تكاليف الطاقة وسط الحرب فِيْ أوكرانيا، خاصة فِيْ تكاليف نقل الطعام فِيْ بعض الأحيان للعملاء.

تقول مالينا جانكو، مديرة بنك الطعام فِيْ بيرناو “أحيانًا نرفع الأسعار بمقدار 20 أو 50 سنتًا لأننا نحتاج إلَّى المال للتزود بالوقود”.

نموذج منطقة كوبنيك

وتعتبر منطقة كوبنيك شرقي العاصمة الألمانية برلين مثالاً آخر على زيادة عدد الألمان المحتاجين للطعام، حيث يتم توزيع الطعام هناك، كَمْا أن النادي الموجود هناك جعل ميدانه فِيْ بيت المشجعين لهذا الغرض.

فِيْ هذا السياق، تقول كارول زيل، رئيسة مركز التوزيع لجمعية “الرغيف والسبيريت” الخيرية، التي تقع فِيْ منطقة كوبينيك، إن العدد قد زاد بالفعل، حيث كان يتم تقديم الطعام فِيْ السابق إلَّى 300 أو 320 شخصًا، والآن العدد أكثر من 500 شخص فِيْ اليوم.

أكثر من 960 بنك طعام

يوجد فِيْ ألمانيا أكثر من 960 بنك طعام ترعاها العديد من الشركات – مثل المخابز المحلية والمسالخ ومحلات المواد الغذائية والمطاعم، وكذلك شركات السيارات والبنوك. تتبرع هذه الأطعمة مثل الفواكه والخضروات والخبز والمعجنات ومنتجات الألبان.

فِيْ ولاية بافاريا جنوب ألمانيا، شهدت بنوك الطعام زيادة فِيْ عدد المستفِيْدين بنسبة تتراوح بين 50 و 150٪، وفقًا لبيانات بيتر زيلز، رئيس اتحاد بنك الطعام البافاري.

يقول Tsels أن أكثر من 90٪ من المسجلين الجدد هم من اللاجئين من أوكرانيا، موضحًا أن الزيادة الكبيرة فِيْ الأعداد دفعت بعض بنوك الطعام إلَّى حظر استقبال مستفِيْدين جدد.

اندفاع مذهل للتسجيل

فِيْ بايرويت، على سبيل المثال، كان هناك “اندفاع مذهل للتسجيل” بمجرد رفع تجميد القبول. كان تيليس متطوعًا فِيْ بنوك الطعام منذ 14 عامًا، لكنه يرى أن هذا هُو أكبر تدفق للمعوزين حتى الآن، ولم يصل إلَّى هذا الحد خلال أزمة اللاجئين فِيْ 2015-2016.

تقول جوانا ماتوساك، مسؤولة الاتصالات فِيْ مؤسسة تافل (مؤسسة خيرية تدعم بنوك الطعام) “على الصعيد الوطني، زاد الطلب”. [على بنوك الطعام] بشكل واضح منذ بداية العام.

وأضافت أن الوضع مختلف للغاية حسب المدينة، لكن “الطلب تضاعف فِيْ بعض بنوك الطعام”، مستشهدة على وجه الخصوص بالعاصمة الألمانية برلين.

دور الحكومة

وسط هذه التحديات، يتساءل بعض الألمان عَنّْ دور حكومتهم فِيْ مواجهة هذه الصعوبات. يقول بيتر بهما، المتقاعد البالغ من العمر 69 عامًا، “إنه ليس مجرد منتج واحد”.

وأضاف “كل الأسعار ترتفع. لا أعرف أين توجد مساعدات الدولة”، معربًا عَنّْ عدم رضاه عَنّْ الإجراءات التي أعلنتها حكومته بهدف مساعدة العائلات.

خفضت ألمانيا ضرائب الوقود بشكل كبير، وخفضت أجور النقل العام لمدة ثلاثة أشهر، ووعدت بدفع مبلغ استثنائي قدره 300 يورو للموظفِيْن الخاضعين للضريبة.

يأتي ذلك فِيْ وقت تطالب فِيْه بنوك الطعام ومنظمات الرعاية الاجتماعية بمزيد من المساعدة لمواجهة الضغوط الجديدة المتعلقة بارتفاع أسعار السلع الأساسية والتضخم.

يأمل نوربرت ويتش، مدير بنك الطعام فِيْ بيرناو، أن يتم إدخال قانون جديد ينظم التخلص من المواد الغذائية من قبل المتاجر الكبرى.

وقال “كنا نطالب الحكومة منذ فترة طويلة بسن قانون لإجبار المتاجر الكبرى على التخلي عَنّْ سلعها غير المباعة كَمْا هُو الحال فِيْ فرنسا. لم يحدث شيء حتى الآن”.