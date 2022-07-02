الألمان مشغولون بصيانة أنابيب غاز “نورد ستريم”.. تدابير طارئة

ذعر فِيْ ألمانيا، خوفًا من انقطاع كامل لواردات الغاز الروسي عبر خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1.

ناشد رئيس وكالة الشبكة الألمانية، كلاوس مولر، السكان لتوفِيْر الطاقة، مضيفًا أن السؤال الآن هُو ما إذا كانت الصيانة الدورية التالية لخط أنابيب الغاز “نورد ستريم 1” ستصبح “صيانة سياسية طويلة الأجل”.

وقال إنه إذا تم تخفِيْض تدفقات الغاز من روسيا “لفترة أطول من الوقت، يجب أن نتحدث بجدية أكبر عَنّْ توفِيْر الطاقة”.

وشدد على ضرورة استغلال الـ 12 أسبوعًا المقبلة فِيْ الاستعدادات قبل بدء موسم التدفئة.

ودعا مولر أصحاب المنازل والشقق إلَّى التحقق من تقنيات الغاز والتدفئة الخاصة بهم وتعديلها للعمل بكفاءة. وقال “الصيانة يمكن أن تقلل من استهلاك الغاز بنسبة تتراوح بين 10 و 15 بالمئة … هذا يجب أن يحدث الآن وليس بحلول الخريف.”

كَمْا دعا الفنيين إلَّى التركيز الآن على صيانة أنظمة التدفئة وتحديد أولويات تلبية الطلبات فِيْ هذا المجال، وطلب من العائلات الآن مناقشة “ما إذا كان يتعين تعديل درجة الحرارة العادية فِيْ جميع الغرف خلال فصل الشتاء – أو ما إذا كانت بعض الغرف يمكن أن تكون أكثر برودة”. قليل”.

أعرب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، الخميس، عَنّْ مخاوفه من وقف كامل لإمدادات الغاز الروسي عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، وقال إنه اعتبارًا من 11 يوليو، قد يحدث “توقف شامل لنورد ستريم 1″، مضيفًا أنه لهذا السبب يمكن أن يصبح الوضع معقدًا حقًا فِيْ الشتاء، مشيرًا إلَّى أن التزود بالغاز خلال فترة الصيف مضمون.

أوضح حابك أن الخط عادة ما يكون مغلقًا لمدة عشرة أيام لأعمال الصيانة، لكنه لا يستبعد استنادًا إلَّى ما يُشاهد حاليًا ليقول، “حسنًا، لا يمكننا تشغيل ذلك مرة أخرى، لقد وجدنا شيئًا حاليًا أثناء أعمال الصيانة. ”

تبدأ أعمال الصيانة السنوية لشركة Nord Stream، والتي تستغرق عادةً عشرة أيام، فِيْ 11 يوليو، حيث يتدفق الغاز عبر خط Nord Stream 1.

وتشعر ألمانيا بالقلق من أن تمتنع روسيا عَنّْ إعادة فتح الخط بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.

ووعد رئيس وكالة الشبكة الفِيْدرالية بأنه فِيْ حالة توقف إمدادات الغاز، فسيتم توفِيْر تغطية خاصة للعائلات، وكذلك المستشفِيْات ودور رعاية المسنين.

قال مولر “سنفعل كل ما فِيْ وسعَنّْا لتجنب مغادرة المنازل بدون غاز. علمنا من أزمة كورونا أنه لا ينبغي لنا تقديم وعود إذا لم نكن متأكدين تمامًا من قدرتنا على الوفاء بها، مضيفًا، من ناحية أخرى، أن وكالته لا ترى “أي سيناريو لا يصل إليه أحد”. إمدادات الغاز لألمانيا.

وأشار مولر إلَّى أنه إذا تم فصل الشركات الصناعية عَنّْ إمدادات الغاز، فإن هذا يعَنّْي “أننا نتجه إلَّى أضرار تجارية واقتصادية وعواقب اجتماعية، وكذلك إلَّى المتطلبات الفنية المتعلقة بتشغيل شبكة الغاز”.

فِيْ سياق متصل، تتوقع الحكومة النرويجية أن تكون قادرة على توفِيْر المزيد من الغاز بحلول عام 2024 على أبعد تقدير.

وقال “تدرس الشركات الآن مشاريع ستمكنها من زيادة صادراتها من الغاز من 2024 إلَّى 2025 … سيكون للأزمة فِيْ قطاع الطاقة آثار طويلة المدى. نحن بحاجة إلَّى التركيز على الاستثمار فِيْ قدرات إنتاج الغاز الجديدة”. مضيفًا أن الشركات النرويجية لم تصدر مطلقًا مثل هذه الكَمْيات من الغاز الطبيعي من الجرف القاري النرويجي كَمْا تفعل الآن.

وقال الوزير “نحن ندعم أصدقاءنا الأوروبيين فِيْ أن يكونوا قادرين على التصرف بشكل مستقل عَنّْ النفط والغاز الروسي فِيْ أسرع وقت ممكن”.