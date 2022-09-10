الألوان المتتامة تنتج عند تراكب لونان ضوئياً معاً لإنتاج اللون، تشكل الألوان المتتامة مجموعة من الألوان من تراكيب ضوية ، وتنبع هذه الألوان من الإشعاعات، وتعد عين الإنسان حساسة للإشعاعات الكهرومغناطيسية، حيث عندما تتشكل الألوان المتتامة تنتج عند تراكب لونان ضوئياً، مما يشكل طول موجي وينتج ضوء أبيض، ولكن عن إنكسار الألوان ينتج ألوان فردية.

ماذا تعني الألوان الأساسية

الألوان الأساسية هي الألوان الثلاثة “الأخضر والأحمر والأزرق”. تم تصنيف هذه الألوان في هذا التصنيف لأنها الألوان الأساسية للرؤية البشرية، وعندما يتم دمج هذه الألوان معًا في مجموعات بشكل صحيح، يمكننا إنتاج جميع الألوان الأخرى من طيف الضوء المرئي، حيث يمكننا الحصول على الضوء الأبيض عند الجمع بين هذه الألوان بكميات متساوية، وغالبًا ما تسمى هذه الألوان “الألوان المضافة”.

الألوان المضافة الأساسية

يمكننا الحصول على الألوان المضافة عند دمج لونين أو أكثر في مجموعة. على سبيل المثال، إذا أضفنا الأخضر إلى الأزرق بكميات متساوية، نحصل على اللون السماوي. وبالمثل، عندما يتم الجمع بين اللونين الأحمر والأزرق بالتساوي، تكون النتيجة أرجوانية، وينتج عن الجمع بين الأخضر والأحمر اللون الأصفر، وعادة ما تسمى هذه الألوان الناتجة “السماوي والأرجواني والأصفر” بالألوان التكميلية، والسبب في هذا الاسم هو؛ نظرًا لأن كل لون من هذه الألوان مكمل لأحد الألوان الأساسية، فهذا يعني أنه يمكننا الجمع بين اللونين للحصول على ضوء أبيض.

يتم إنتاج الألوان التكميلية عندما يتم تركيب لونين فاتحين معًا لإنتاج اللون

عندما نجمع الألوان الأساسية معًا، نحصل على اللون الأبيض، ولكن إذا قمنا بدمج لونين أساسيين معًا، نحصل على أحد الألوان الثانوية “التكميلية”، مثل “الأصفر والبنفسجي والسماء”، ولكن إذا أزلنا أحد الألوان الألوان الأساسية من الأبيض، يظهر أحد الألوان الثانوية، على سبيل المثال عندما نزيل اللون الأخضر من الأبيض، نرى البنفسجي، وعندما نزيل اللون الأحمر، نحصل على اللون السماوي، ولكن إذا أزلنا اللون الأزرق، نرى اللون الأصفر، وقد نحصل على اللون الأبيض عندما يتم الجمع بين لونين فاتحين معًا. لذلك، يمكننا القول أنه عند تراكب لونين فاتحين معًا، فإن الإجابة الصحيحة هي

اللون الأصفر.

تتكون الألوان الأساسية من ثلاثة ألوان وهي الأحمر والأخضر والأزرق، وتعد هذه الألوان الأساسية وعند دمج كافة الألوان سيتم إنتاج جميع ألوان طيف الضوء المرئي والحصول على الضوء الأبيض كما وان الألوان المتتامة تنتج عند تراكب لونان ضوئياً.