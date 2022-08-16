الألوان المناسبة مع اللون الرمادي في الدهانات، تتكون الألوان الرئيسية من مجموعة من ألوان هي الأحمر، والأصفر، والاخضر، ومن خلال خلط هذه الألوان الثلاثة مع بعضها البعض يتم امتلاك ويخرج لنا مجموعة كبيرة من الألوان المتنوعة، أما بالنسبة للون الرمادي فيتم استخراجه من خلال خلط اللون الأبيض مع اللون الأسود، كما يستطيع اي من الأشخاص الحصول عليه أيضًا من خلال دمج اللون الأصفر مع اللون الزهري.

ألوان مناسبة مع الرمادي في الدهانات

اللون الرمادي ليس فقط من الألوان الأساسية، ولكنه لون يناسب الغرف المختلفة، وتداخل الألوان معه يمنحه الكثير من التغيير، حتى لو تم استخدامه في كل غرفة على حدة في نفس المنزل، حيث أنه يعتمد على تداخل الألوان لإضفاء مظهر مختلف على المظهر.

كما يتميز بالعديد من المميزات من أهمها أنه من الألوان الهادئة التي تساعده على إضفاء الدفء والراحة والهدوء على الغرفة. والجدير بالذكر أن السمة الأخرى لها أنها تناسب الأذواق المختلفة سواء مع الأشخاص الذين يميلون إلى تهدئة الألوان، وهنا يمكن مزجها مع الألوان الهادئة.

أو الأشخاص الذين يميلون إلى الألوان الصاخبة وهنا يمكن مزجها بألوان واضحة وحادة، لذلك تتجه الأذواق المختلفة ذات الرغبات المختلفة في اختيارات الدهانات نحو الرمادي، والألوان المناسبة مع الرمادي في الدهانات هي ما سنقدمه في الفقرات التالية.

الرمادي مع البيج

عند مزج لونين هادئين نجد أن الغرفة قد اكتسبت العديد من الميزات منها الهدوء وراحة العين قبل أن تكون راحة نفسية للمكان، كما أنها تضفي الرحابة والمظهر الجذاب.

يعتبر هذا المزيج اختيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يميلون إلى الألوان الهادئة، حيث يتميز بكونه مناسبًا لجميع أنواع الأثاث بمختلف درجات الألوان والألوان.

اللون الرمادي والكشمير

هذا المزيج من الألوان يناسب جميع الغرف ولا سيما غرفة النوم والمعيشة وغرفة الأطفال. لون الكشمير هو أحد الألوان الهادئة والباهتة التي تضفي جواً رومانسياً على مظهر الغرفة.

لا توجد فرصة لمعارضة هذه الألوان مع أي لون آخر، حيث أن الرمادي والكشمير عند الجمع بينهما يسيطران على الذوق الراقي والمكرر في اختيار الأثاث وألوانه، واستخدامهما في الغرفة بالطبع سيساعد في جعل الغرفة أكثر رومانسية رقيقة ناعمة.

اللون الرمادي والرمادي

يعد اللون الرمادي من درجات اللون الأزرق، وهو من أقل الألوان شيوعًا، ويمكن استخدامه مع من يميلون إلى التغيير والتميز. يضفي على الغرفة مظهرًا غير عادي يكسر روتين اختيار الدهانات بين كثير من الأشخاص الذين لا يرغبون في التعود على الروتين في اختيار الدهانات لغرفهم في منازلهم.

يتطابق مع ألوان عديدة من القاعدة منها الأبيض، والأصفر، والأزرق، والأسود، والعديد من الظلال الأخرى، ولا يتعارض مع ألوان الأثاث البني التي يميل الكثيرون إلى اختيارها لديكور المنزل.

الرمادي والأصفر

على الرغم من أن الكثير من الناس لا يميلون إلى اللون الأصفر في اختياراتهم المختلفة، إلا أنهم يميلون إلى اختيار هذا اللون في الطلاء، علاوة على ذلك، فإنهم ينوون دمجه مع ألوان أخرى، مما يجعله شيئًا مميزًا.

من بين هذه الألوان التي يمكن مزجها مع الأصفر دون القلق من ظهور الغرفة بمظهر غير عصري، يعتبر اللون الرمادي من الألوان التي تتناسب مع درجات الألوان الواضحة ودرجات الألوان الهادئة الباهتة.

رمادي وأخضر بارد

كما تلاحظ أن اللون الرمادي يميل نحو درجات الهدوء على عكس الألوان الأساسية الأخرى كالأسود والأبيض، فهو من الألوان التي تضفي جواً من الهدوء، لذا فهو يميل نحو درجات الألوان الأخرى التي تساعده في تحقيق ذلك. .

يساعد اللون الأخضر البارد الرمادي على فرض هيمنته في الغرفة بالرغم من صغر المساحة التي استخدم فيها اللون الرمادي في الغرفة إلا أنه أعطى الغرفة مظهرًا جذابًا ومختلفًا يميزها ويمنحها إحساسًا بالراحة والهدوء. .

اللون الرمادي والأبيض

من أهم الأشياء التي يجب مراعاتها عند الجمع بين لونين أساسيين هو اختيار اللون الأمثل، لأن من أصعب الأمور والقرارات التي يمكن اتخاذها في دهانات الغرفة هو اختيار لونين أساسيين معًا.

لكن هذه المعادلة الصعبة كان بالإمكان تحقيقها من خلال اللون الرمادي مع الأبيض، بحيث كانت النتيجة في النهاية كما هو موضح أمامك في الصورة، ولكن يجب اختيار درجة اللون الرمادي بعناية كما هو موضح في الصورة، ليست كل الدرجات متناسبة مع هذا الاختيار.

اللون الرمادي والبنفسجي

من الألوان الملكية التي تميل إليها الكثير من السيدات اللون البنفسجي، حيث أصبح مؤخرًا أحد الألوان التي لها خصائصها الخاصة، والتي تضفي على الغرفة مظهر غرفة في قصر وليس مجرد غرفة في غرفة واحدة. بيت.

تتمتع بثقة كبيرة، ويتسم أصحابها بالثقة وتتميز أيضًا بالعمق، فيمكن استخدامها بدمجها، أو بوضعها على حائط ينقسم إلى نصفين، كما هو موضح في الصورة، ويمكن استخدام اللون البنفسجي. تستخدم أيضًا على أحد الجدران والرمادي على الجدران الأخرى بهذا اللون يجب اختيار اخف درجة من الرمادي، لان درجات الرمادي الحادة لا تتناسب مع mouve، ويفضل اختيار الدرجة الاولى منها التي تظهر في الصورة والتي تتناسب مع درجات مختلفة من mouve .

يرى مجموعة كبيرة من الباحثين وعلماء علم النفس أن اللون الرمادي من الألوان التي تعتبر دائما عن الوسطية في الامور وهي من الألوان التي تقع بين اللون الأبيض واللون الأسود، فهو يشير إلى الإرادة بعدم التفريق أو لفت الاهتمام، ومن يفضل اللون الرمادي هم أشخاص لا يريدون شيء من الشهرة أو التفاخر.