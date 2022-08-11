الأمر بالمعروف تفعل “حق الله” في الحريق

أطلقت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الحريق حملة توعوية بعنوان “حق الله” على مبنى الهيئة وآلياتها الرسمية، والتي تعنى بتعظيم وتعزيز الوحدة في المجتمع، والتي كان قد أطلقه في وقت سابق الرئيس الفريق أول الشيخ الدكتور بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض.

أهداف الحملة

وصرح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات أن من أهداف الحملة إعلاء حق الله تعالى وإيضاحه. على إنشائها، وأنها من أعظم واجبات دافعي الضرائب التي لا مفر منها، وهو ما قامت عليه هذه الدولة المباركة منذ تأسيسها.

ولفت إلى أن الحملة تستهدف كافة شرائح المجتمع، من خلال وسائلها الإعلامية المختلفة، وبالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية ذات الصلة، من خلال وسائل الإعلام والنشر الإلكتروني، ومواقع التواصل الاجتماعي والوسائل الفنية والوعي الحديث.