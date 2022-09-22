“الأمم الصاعدة”.. المهددون بالزوال فِيْ المحيط يتحالفون ضد تغير المناخ

أطلقت جزر المحيط الهادئ الأكثر عرضة لتغير المناخ شراكة جديدة للحفاظ على تراثها فِيْ مواجهة التهديد الوجودي المتمثل فِيْ الاحترار.

تم الإعلان عَنّْ مبادرة “الأمم الصاعدة” فِيْ حدث على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة فِيْ نيويورك من قبل رئيس وزراء توفالو كوسيا ناتانو ورئيس جزر مارشال ديفِيْد كابوا، بدعم من دول مثل ألمانيا والولايات المتحدة وكندا.

قال ناتانو “إن أزمة المناخ تهدد بشكل متزايد مستقبل الناس فِيْ جميع أنحاء العالم”.

وأضاف “من المفارقات، فِيْ منطقتي، المحيط الهادئ، أن المستقبل يبدو أكثر وضوحا، ولكن ليس بطريقة مرضية”.

تنتشر منطقة المحيط الهادئ الشاسعة بجزر قليلة السكان، لكنها تقع على طول ممرات الشحن الدولية الرئيسية التي تجعلها مرتعًا للتنافس الجيوسياسي.

تمثل جزر المحيط الهادئ 0.03٪ فقط من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لكنها معرضة لخطر الاختفاء، حتى إذا أوفى المجتمع الدولي بالتزاماته بموجب اتفاقية باريس للمناخ، التي تدعو البلدان إلَّى الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلَّى مستوى “أقل بكثير من “درجتان مئويتان مقارنة بما كان عليه قبل الثورة الصناعية، وتنخفض إلَّى 1.5 درجة مئوية إن أمكن.

دعت توفالو وكيريباتي وجزر مارشال إلَّى اتفاق يضمن “وجودهم الدائم”، والذي يمكن تلخيصه فِيْ أربع نقاط إعادة تأكيد التزام المجتمع الدولي بضمان سيادتها، وإطلاق برنامج تكَيْفَ لحماية أسلوب حياة السكان. شعوب المنطقة، ووضع دليل للحفاظ على التراث الثقافِيْ للجزر، وضمان دعم الدول من أجل إدراج هذه المنطقة فِيْ قائمة التراث العالمي للبشرية من قبل اليونسكو.

وقال كابوا “نعلم أنه حتى مع ارتفاع متوسط ​​درجة الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية، فإن بعض أراضينا ستغرق فِيْ النهاية”.

تتزايد حالة الطوارئ المناخية فِيْ الجزر المنخفضة، التي يقع العديد منها فوق مستوى سطح البحر مباشرة.

فِيْ يوليو الماضي، دعت جزر المحيط إلَّى تحرك دولي “طارئ وفوري” بشأن المناخ، وشددت على ضرورة الالتزام بالأسس الديمقراطية والنظام القانوني الدولي فِيْ مواجهة توسع النفوذ الصيني فِيْ المنطقة.

فِيْ قمة رئيسية فِيْ سوفا عاصمة فِيْجي، حذر قادة الجزر من أن الوقت ينفد لتجنب “أسوأ” بلدانهم، التي يقع العديد منها فوق مستوى سطح البحر مباشرة أو أصبح غير صالح للسكن بسبب العواصف القوية.

وقالوا فِيْ تقرير يحدد الأهداف الاستراتيجية المشتركة حتى عام 2050 “نحن فِيْ الخطوط الأمامية فِيْ مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ”، داعين إلَّى “إجراءات قوية وعاجلة” على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.