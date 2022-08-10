الأمم المتحدة أول شحنات القمح تغادر موانئ أوكرانيا الأسبوع المقبل

قال مسؤول كبير بالأمم المتحدة، الأربعاء، إن أولى شحنات القمح ستبدأ فِيْ مغادرة الموانئ الأوكرانية الأسبوع المقبل بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع روسيا وتركيا.

وقال فريدريك كيني، منسق الأمم المتحدة المؤقت فِيْ المركز المشترك فِيْ اسطنبول الذي يشرف على تنفِيْذ الاتفاقية، للصحفِيْين إن أول 12 شحنة غادرت موانئ البحر الأسود الثلاثة المدرجة فِيْ الصفقة كانت تحمل ذرة أو مواد غذائية أخرى.

وأضاف أن صوامع الذرة فِيْ أوكرانيا كانت ممتلئة عَنّْدما غزت روسيا جارتها فِيْ فبراير.

وقال “نتعامل مع ثلاثة موانئ توقفت أنشطتها تماما”.

وقال “كانت الصوامع مليئة بالذرة وتم تنزيلها على السفن الراسية فِيْ الموانئ”. وأضاف “من الضروري إخراج تلك السفن لجلب سفن جديدة .. يمكنها التعامل مع أزمة الغذاء”.

تم الترحيب بالاتفاقية التي وقعها الجانبان ومسؤولون أمميون وأتراك الشهر الماضي فِيْ اسطنبول باعتبارها فرصة كبيرة لمعالجة أزمة الغذاء العالمية التي سببتها الحرب.

وقال كيني إن 12 سفِيْنة أبحرت من أوكرانيا فِيْ الأسبوع الأول حملت 370 ألف طن من الذرة والطعام.

وأعلن أن هذا الأمر سمح لسلطات الموانئ الأوكرانية بتنظيم العملية والسماح بدخول سفن جديدة لنقل القمح من محصول هذا العام.

وأضاف “فِيْ الحَقيْقَة انتقلنا إلَّى شحنات القمح”.

وقال “أعطينا الضوء الأخضر لأول سفِيْنة متجهة” إلَّى أوكرانيا عبر مضيق البوسفور. سيحدث الاسبوع المقبل “.

وواجهت الاتفاقية انتكاسة أولى مع إخفاق أول سفِيْنة فِيْ مغادرة أوكرانيا، ترفع علم سيراليون، عَنّْ الوصول إلَّى وجهتها فِيْ لبنان بسبب نزاع تعاقدي.

قال المسؤولون الأوكرانيون إن مالكي Razzoni يبحثون الآن عَنّْ عميل جديد لشراء 26000 طن من الذرة على متنها.

رست السفِيْنة قبالة ميناء مرسين التركي على البحر المتوسط ​​منذ بداية الأسبوع.

أظهرت مواقع الحركة البحرية أن رزوني رست الأربعاء فِيْ ميناء مرسين التركي، بحسب وكالة فرانس برس.

ونقل موقع Middle East Eye الإخباري عَنّْ وكيل شحن قوله إنه تم العثور على مشترٍ تركي للذرة.

من ناحية أخرى، أكد كيني أن مركز اسطنبول لم يتدخل فِيْ الخلافات التعاقدية وركز على مهمته فِيْ الإبحار الآمن للسفن عبر ممر معين لتجنب الألغام المزروعة فِيْ البحر الأسود.

تخضع السفن القادمة من مضيق البوسفور والمغادرة منه للتفتيش.

وقال “نشهد تقدما مطردا فِيْ عدد السفن القادمة والذهاب. إنها بداية جيدة”.