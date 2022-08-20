الأمم المتحدة تلمح إلَّى أزمة فِيْ اتفاق الحبوب.. “الأسمدة خارج الصفقة”

دخلت الأسمدة الروسية فِيْ خط أزمات سلسلة التوريد العالمية، كعقبة جديدة أمام التنفِيْذ الكامل لاتفاقية شحن الحبوب الأوكرانية.

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، فِيْ اسطنبول، إنه لا يزال من “المهم للغاية” جلب الأغذية والأسمدة الروسية إلَّى الأسواق العالمية، كجزء من صفقة شاملة بشأن شحنات الحبوب الأوكرانية.

وقال جوتيريس إن تسليم مثل هذه السلع الروسية للمستهلكين سيساعد على “تهدئة أسواق السلع”، مشيرا إلَّى أن الأمم المتحدة تعمل على تذليل “عقبات معينة” لتحقيق هذه الغاية، دون مزيد من التفاصيل.

وأضاف “نحن فِيْ بداية عملية أطول بكثير” داعيا الحكومات والقطاع الخاص إلَّى التعاون.

وأوضح جوتيريش فِيْ مؤتمر صحفِيْ مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أنه “بدون الأسمدة فِيْ عام 2022، قد لا يكون هناك ما يكفِيْ من الغذاء فِيْ عام 2023”.

التقى المسؤولان فِيْ مركز التنسيق لرصد صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود فِيْ اسطنبول.

توسطت الأمم المتحدة وتركيا فِيْ اتفاقات فِيْ نهاية يوليو للسماح لأوكرانيا باستئناف صادرات الحبوب عبر موانئ البحر الأسود، على الرغم من الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ ستة أشهر.

يجب فحص السفن التي تحمل الحبوب من قبل فريق دولي قبالة اسطنبول.

منذ بداية أغسطس، تم شحن إجمالي 622 ألف طن من الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، وفقًا لوزارة الدفاع التركية.

غوتيريش يزور مركز التنسيق المشترك

يزور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مركز التنسيق المشترك لرصد صادرات الحبوب عبر البحر الأسود فِيْ اسطنبول يوم السبت.

وقبل مؤتمر صحفِيْ مقرر فِيْ المركز، زار غوتيريش ميناء بجوار مضيق البوسفور فِيْ اسطنبول، حيث غادرت أول سفِيْنة تابعة للأمم المتحدة محملة بالقمح الأوكراني إلَّى إفريقيا بعد عمليات تفتيش.

وكتب جوتيريس فِيْ تغريدة “أتحرك لرؤية سفِيْنة برنامج الغذاء العالمي ريف كوماندر فِيْ اسطنبول محملة بأطنان من القمح الأوكراني باتجاه القرن الأفريقي لتخفِيْف الجوع”.

وقال “أحيي جميع المساهمين فِيْ هذه العملية الإنسانية المدهشة”.

استأجر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة سفِيْنة الشحن ريف كوماندر، التي قالت الأمم المتحدة إنها كانت تحمل 23 ألف طن من القمح متجهة إلَّى إثيوبيا.