الأمم المتحدة كوفِيْد سرق 5 سنوات من التنمية البشرية

فِيْ مواجهة تزامن غير مسبوق للأزمات، خاصة وباء كوفِيْد -19، تراجع العالم خمس سنوات فِيْ مجال التنمية البشرية، الأمر الذي يثير “الشك” و “الإحباط” حول العالم، بحسب تقرير نشره الأمم المتحدة اليوم الخميس.

وحذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فِيْ التقرير من أنه للمرة الأولى منذ اعتماده قبل ثلاثين عاما، انخفض مؤشر التنمية البشرية، الذي يأخذ فِيْ الاعتبار متوسط ​​العمر المتوقع والتعليم، لمدة عامين متتاليين فِيْ عامي 2022 و 2022.

وقال رئيس وكالة الأمم المتحدة، أكيم شتاينر، فِيْ مقابلة مع وكالة فرانس برس “هذا يعَنّْي أننا نموت فِيْ وقت مبكر، وأننا أقل تعليما وأن دخلنا ينخفض”.

وشدد على أنه “من خلال هذه المعايير الثلاثة، من الممكن الحصول على فكرة عَنّْ السبب وراء مشاعر اليأس والإحباط والقلق بشأن المستقبل التي بدأ الناس يشعرون بها”.

بعد أن ظل المؤشر فِيْ ارتفاع مستمر لعقود من الزمن، عاد فِيْ عام 2022 إلَّى المستوى الذي كان عليه فِيْ عام 2016، “محوًا” سنوات من التطور.

السبب الرئيسي هُو COVID-19، إلَّى جانب الكوارث المناخية المتزايدة والأزمات التي تتراكَمْ دون إعطاء الناس الوقت لالتقاط أنفاسهم.

وأضاف شتاينر “لقد مررنا بالكوارث والصراعات من قبل، لكن مزيج ما نواجهه اليوم يمثل انتكاسة كبيرة للتنمية البشرية”.

يكاد يكون هذا التراجع معممًا على العالم بأسره، حيث يؤثر على أكثر من 90٪ من البلدان، حتى لو كان التفاوت لا يزال صارخًا بين الدول المختلفة. وتبقى سويسرا والنرويج وأيسلندا على رأس القائمة، بينما يحتل جنوب السودان وتشاد والنيجر المرتبة الأخيرة.

وعلى الرغم من أن بعض البلدان قد بدأت فِيْ التعافِيْ من عواقب الوباء، فإن العديد من البلدان فِيْ أمريكا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا ومنطقة البحر الكاريبي لم تتعافى بعد عَنّْدما حلت بها أزمة جديدة مع بدء الُغُزو الروسي لأوكرانيا.

وتابع شتاينر، “لا شك أن آفاق 2022 قاتمة” فِيْ ظل التداعيات الخطيرة للحرب فِيْ أوكرانيا على أمن الغذاء والطاقة، وهِيْ تداعيات لم يأخذها المؤشر الحالي بعين الاعتبار، والذي يتوقف عَنّْد أرقام 2022. .

كان الانخفاض فِيْ مؤشر التنمية البشرية إلَّى حد كبير نتيجة لانخفاض متوسط ​​العمر المتوقع لأكثر من عام ونصف بين عامي 2022 و 2022 (71.4 عامًا فِيْ عام 2022 مقارنة بـ 73 عامًا فِيْ عام 2022)، بينما كان يرتفع بشكل عام بنسبة قليلة. أشهر كل عام.

أوضح كاتب التقرير، بيدرو كونسيكاو، خلال مؤتمر صحفِيْ، “على الرغم من الانتعاش الاقتصادي الكبير فِيْ عام 2022، يستمر متوسط ​​العمر المتوقع فِيْ الانخفاض”، واصفًا هذا التراجع بأنه “صدمة غير مسبوقة”.

وأضاف “فِيْ الولايات المتحدة، انخفض متوسط ​​العمر المتوقع لمدة عامين، والانخفاض أكبر فِيْ البلدان الأخرى”.

كَمْا لفت التقرير الانتباه إلَّى “القلق” الذي يسود العالم وسكانه بسبب هذه الأزمات المتراكَمْة و “عدم اليقين” الناتج عَنّْ ذلك.

صورة معبرة عَنّْ الفقر

وقال شتاينر “لقد فقد الناس الثقة، وأصبح جيراننا فِيْ بعض الأحيان الخطر الأكبر، سواء على المستوى المحلي أو على مستوى الدول … وهذا يشلنا”، معربًا عَنّْ مخاوفه من أن هذا “الإحباط” سيدفع البعض نحو التطرف والعَنّْف.

وأوضح أنه فِيْ هذه الحالة “لن نتمكن من الاستمرار بنفس قواعد اللعبة من القرن الماضي والتي تركز على النمو الاقتصادي”، مؤكدًا أن “التحول الذي نحتاجه يتطلب مؤشرات جديدة انخفاض الكربون، اختلافات أقل، المزيد من الاستدامة … “.

وعلى وجه الخصوص، أوصى التقرير بتركيز الجهُود على ثلاثة محاور الاستثمار، خاصة فِيْ الطاقات المتجددة، والاستعداد للأوبئة المستقبلية، والتأمين، بما فِيْ ذلك الرعاية الاجتماعية لامتصاص الصدمات، والابتكار لتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات المستقبلية.

كَمْا دعا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلَّى عدم الاستمرار فِيْ الاتجاه المتبع حاليا فِيْ تخفِيْض المساعدة الإنمائية لأشد البلدان فقرا.

وقال شتاينر إن ذلك سيكون “خطأ فادحا” ويحد من “قدرتنا على العمل معا”، فِيْ حين أن “تغير المناخ والفقر وجرائم الإنترنت والأوبئة تتطلب منا العمل معا كأسرة دولية”.