الأمم المتحدة وموسكو تناقشان صادرات الحبوب والأسمدة الروسية

التقى مسؤولون كبار من الأمم المتحدة وروسيا فِيْ جنيف يوم الأربعاء لمناقشة شكاوى موسكو من أن العقوبات الغربية تعرقل صادراتها من الحبوب والأسمدة على الرغم من …

فِيْ 22 يوليو / تموز، اتفقت الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا وروسيا على ما وصفه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس بأنه حزمة من الاتفاقات لاستئناف صادرات الحبوب والأسمدة من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود وتسهِيْل الشحنات الروسية.

بينما تؤكد الولايات المتحدة ودول أخرى أن المواد الغذائية والأسمدة الروسية لا تخضع للعقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا فِيْ 24 فبراير، تؤكد موسكو أن هناك تأثيرًا سلبيًا شديدًا على صادراتها.

وقال المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك ان كبيرة مسؤولي التجارة العالمية ريبيكا جرينسبان التقت بنائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فِيْرشينين وانهما اجريا محادثات “ايجابية” فِيْ جنيف يوم الاربعاء.

وأضاف “النقاشات جارية بشكل بناء للغاية وعلى المستوى المهني، والتحديات واضحة، لكنني لن أخوض فِيْ تفاصيل ما تمت مناقشته حول الطاولة”.

دعا وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الثلاثاء، إلَّى رفع “العقوبات اللوجستية التي تمنع الوصول الحر للحبوب والأسمدة الروسية إلَّى الأسواق العالمية”.

جاءت شكاوى موسكو قبل مناقشات محتملة لتمديد الاتفاق الأولي الذي مدته 120 يومًا والذي يسمح بصادرات أوكرانيا عبر البحر الأسود.

والهدف من الاتفاق هُو المساعدة فِيْ التخفِيْف من أزمة الغذاء العالمية التي تقول الأمم المتحدة إنها تفاقمت بسبب الحرب الروسية فِيْ أوكرانيا ودفعت ملايين الأشخاص إلَّى المجاعة.

يشار إلَّى أن أوكرانيا وروسيا من أكبر الدول المصدرة للقمح.