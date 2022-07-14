الأمن البيئي في خدمة ضيوف الرحمن.. استقبلناهم بحفاوة وخدمناهم بسعادة

أوكلت قوى الأمن البيئي الخاصة جهودها لخدمة حجاج بيت الله الحرام لهذا العام، لأداء مناسكهم بكل سهولة ويسر حتى عودتهم سالمة وسليمة إلى بلادهم.

نرحب بكم ترحيبا حارا ونخدمكم بفرح … حج مقبول وعمل مشكور.# سلام_آمن pic.twitter.com/jkVWov6MaK

– القوات الخاصة للأمن البيئي (SFES_KSA) 13 يوليو 2022

تحت شعار “نرحب بكم بحرارة ونخدمكم بفرح .. حج صحيح وعمل مشكور”، اعتمدت القوات الخاصة للأمن البيئي على جهودها في خدمة الحجاج لتوفير بيئة آمنة لهم.

موسم الحج الاستثنائي

يُشار إلى أن المملكة سخرت كل الإمكانات والطاقات في موسم حج استثنائي، محققة نجاحًا قياسيًا على مختلف المستويات الدينية والأمنية والصحية والتطوعية، حيث يعد أكبر موسم منذ تفشي وباء كورونا في بداية العام. 2022 والأولى التي يستقبل فيها الحجاج من خارج المملكة.

وارتفع العدد الإجمالي للحجاج إلى مليون حاج، بعد عامين من حصر الحج إلى عدد محدود من داخل المملكة، وسط إجراءات صحية مشددة، بسبب تفشي الوباء.