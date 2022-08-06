الأمن البيئي يحذر من عبور الأودية ومجاري السيول.. غرامة 10 آلاف ريال

أصدرت القوات الخاصة للأمن البيئي تحذيراً من عبور الوديان والشعاب المرجانية أثناء تدفقها.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “الأمر ليس شجاعة .. عبور الوديان والشعاب أثناء الجري يعد مخالفة مرورية يعاقب عليها بغرامة تصل إلى (10.000) ريال”.

تجنب الوديان والمستنقعات لوجود الحيوانات السامة

و قبل؛ وطالب المتحدث باسم الدفاع المدني في منطقة نجران الرائد عبد الخالق القحطاني الجميع بالابتعاد عن الوديان ومستنقعات المياه. بسبب المخاطر التي تهدد حياة الناس.

وقال القحطاني لقناة الإخبارية ننصح الجميع بالابتعاد عن الوديان ومستنقعات المياه. لأنها تحتوي على حيوانات سامة تحملها السيول.

الحيوانات السامة التي تحملها السيول

وتابع “ينصح بالابتعاد تمامًا عن الأودية وعدم الاقتراب منها أو السباحة فيها ؛ ولتجنب المستنقعات والمسابح والبرك المتكونة من الأمطار الغزيرة، حذر أيضًا من السباحة في هذه الأماكن التي يمكن أن تحتوي على رواسب يمكن أن تحبس الناس.

توقعات المطر

في سياق ذي صلة ؛ كشف خبير الطقس والمناخ عبدالله المسند، عن تفاصيل جديدة عن الطقس الحالي في المملكة، مشيرا إلى وجود زخات متقطعة وعواصف رعدية في عدة أماكن.

عواصف رعدية رعدية ممطرة

وقال المسند في تغريدة على حسابه على تويتر “حالة السماء الآن 0515 … عواصف رعدية وأمطار وبرق على أجزاء من المناطق الغربية من الجوف وتبوك والمدينة المنورة والباحة. عسير. وجازان والربع الخالي “.