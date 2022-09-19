الأمن السيبراني.. احتفاء عالمي بجهُود مسؤولي الإمارات

² / ISC / المنظمة الدولية للأمن السيبراني ² / ISC / المنظمة الدولية للأمن السيبراني احتفلت بالدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات العربية المتحدة.

منحته المنظمة جائزة الإنجاز العالمي “فئة الاحتراف الحكومي” لعام 2022 لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، تقديراً لمساهمته ودوره فِيْ تعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة فِيْ مجال الأمن السيبراني على مستوى العالم. وتحسين قدراتها الوطنية فِيْ مجال الأمن السيبراني.

وجاءت الجائزة، التي تعتبر الأعلى فِيْ مجال الأمن السيبراني، تتويجاً لجهُود دولة الإمارات ومكانتها العالمية الرائدة فِيْ مجال الأمن السيبراني ونجاحها فِيْ بناء القدرات وتعزيز التعاون الدولي للارتقاء بآليات الدفاع السيبراني الوطنية والاستجابة لها، فِيْ بالإضافة إلَّى إطلاق مبادرة “بناء القدرات الإلكترونية الوطنية”، وهِيْ برنامج متعدد الأوجه يعمل على تحسين قدرات دولة الإمارات العربية المتحدة. مجلس الأمن القومي حول المرونة الإلكترونية ومواجهة الخروقات والتهديدات المحتملة وفق أحدث الممارسات العالمية المتبعة فِيْ هذا الشأن.

وقال الدكتور محمد الكويتي، إن هذا الإنجاز العالمي هُو نتيجة حتمية لتوجيهات ورؤى القيادة الرشيدة، إضافة إلَّى تعاون كافة فرق العمل الوطنية، مما ساهم فِيْ تعزيز مكانة الإمارات فِيْ مجال الأمن السيبراني ضمن مؤشرات التنافسية العالمية.

وأضاف أن دولة الإمارات لديها استراتيجية واضحة للأمن السيبراني تهدف إلَّى خلق بيئة إلكترونية آمنة ومرنة فِيْ الدولة تساعد الأفراد على تحقيق طموحاتهم وتمكن الشركات من التطور بطريقة تحقق جودة الحياة الرقمية، مما يخلق إماراتيًا رقميًا آمنًا. المجتمع، وتعزيز الهُوية الإيجابية مع التفاعل الرقمي الهادف، والذي نعمل على تطويره من خلال تعزيز الشركات الدولية، وتطوير المهارات الوطنية، واستقطاب الكفاءات والخبرات العالمية المتخصصة، مما يساهم فِيْ تبادل الخبرات ودفع الجهُود الوطنية فِيْ مجال الأمن السيبراني إلَّى مراحل متقدمة.