“الأمن السيبراني” الإماراتي 6 نصائح للحماية من الاحتيال الإلكتروني

دعا مجلس الأمن السيبراني فِيْ الإمارات كافة أفراد المجتمع إلَّى أخذ الحيطة والحذر من الاحتيال الإلكتروني، وكشف علامات الوقوع فِيْه.

تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة من ترسيخ نمط الحياة الرقمي فِيْ مختلف جوانب الحياة وتوفِيْر بنية تحتية ذكية لقطاع الاتصالات والتحول الرقمي لتزويد العالم بنموذج ملهم من التطور والتقدم والاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز جودة حياة الإنسان. السكان.

قال الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، فِيْ تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إنه مع التطور التكنولوجي السريع والاعتماد على التقنيات الرقمية، تشهد الدول فِيْ جميع أنحاء العالم زيادة محاولات التصيد الاحتيالي التي تستهدف أفراد المجتمع، وتحديداً أولئك المرسلين عبر الرسائل النصية. على المدى القصير، والذي يشار إليه باسم “النص الاحتيالي”.

وأضاف ينقر مستخدمو الهُواتف الذكية على روابط مشبوهة مرفقة فِيْ الرسائل القصيرة لمشاركة المعلومات الشخصية “اسم المستخدم وكلمة المرور وتفاصيل بطاقة الائتمان وغيرها من المعلومات الشخصية” أو الاتصال برقم مرفق بالرسالة للحصول على جائزة.

وأشار إلَّى أن المجلس أطلق بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين مبادرة Cyber ​​Pulse لتعزيز مشاركة جميع أفراد المجتمع فِيْ مجال الأمن السيبراني وتأهِيْلهم للمساهمة فِيْ نشر الوعي الرقمي فِيْ المجتمع.

ولفت مجلس الأمن السيبراني الانتباه إلَّى أهمية التصدي لمختلف أنواع الهجمات الإلكترونية وتوعية كافة أفراد المجتمع بأي أنشطة إلكترونية مشبوهة قد تضر بهم، الأمر الذي يلعب دورًا رئيسيًا فِيْ حماية المجتمع من الاحتيال الإلكتروني.

خطوات الحماية من الاحتيال الالكتروني

حدد مجلس الأمن السيبراني مجموعة من الخطوات للحماية من مخاطر الاحتيال الإلكتروني.

الخطوات التي يجب اتخاذها لتجنب الوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني هِيْ النقاط الستة التالية

احرص دائمًا على عدم نشر معلومات اتصال خاصة على منصات أو مواقع ويب غير موثوق بها.

لا تنقر على أي رَابِطْ يصل عبر أي رسالة نصية.

احرص دائمًا على الاحتفاظ بنسخة احتياطية من بياناتك الشخصية.

– تحديث نظام تشغيل الهاتف الذكي بشكل دائم.

– متابعة التنبيهات الأمنية الصادرة عَنّْ الشركات المصنعة للهُواتف.

– لا تقم بتنزيل أو تنزيل أي تطبيقات من مصادر غير معروفة.

علامات الوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني

وفِيْما يتعلق بأبرز مؤشرات الوقوع ضحية لخطر الاحتيال الالكتروني فقد حدد المجلس جملة من العوامل منها ما يلي

استنزاف البطارية واستهلاكها بمعدل غير طبيعي.

البطء العام للجهاز الذكي.

– يقوم الجهاز بمهام تلقائية لم تقم بتنشيطها، مثل إرسال رسائل نصية إلَّى جهات الاتصال أو تنزيل تطبيقات إضافِيْة.

– ارتفاع درجة حرارة الجهاز دون استخدام التطبيقات التي تستهلك موارد الجهاز.

ماذا تفعل عَنّْد تعرضك للاحتيال الالكتروني

أما بالنسبة للخطوات الواجب اتخاذها فِيْ حالة التعرض للاحتيال الإلكتروني فهِيْ كالتالي

عدم الخضوع لأي تهديد وتقديم أي تنازلات للمحتال.

– الإبلاغ الفوري من خلال إحدى قنوات الإبلاغ الرسمية.

حدد مجلس الأمن السيبراني مجموعة من قنوات الإبلاغ عَنّْ الاحتيال الإلكتروني التي يجب اتباعها شرطة أبوظبي من خلال خدمة أمان الإلكترونية أو عبر الهاتف المجاني “800 2626” أو عبر رسالة نصية قصيرة SMS على الرقم “2828” ”.. بالإضافة لمنصة“ 2828 ”. eCrime لشرطة دبي، وعبر خدمة “الأمين” أو على الرقم “8004888” من داخل الدولة، أو الرقم 9718004888+ من خارج الدولة، أو عبر الرسائل النصية على الرقم “4444”.

كَمْا يمكن الإبلاغ من خلال التطبيق الذكي “مجتمعي آمن” الذي أطلقته النيابة العامة الاتحادية فِيْ يونيو 2022، بالإضافة إلَّى الاتصال بأقرب مركز شرطة أو الاتصال بالرقم 999 لطلب المساعدة أو التواصل مع الشرطة الذكية. محطات SPS المنتشرة فِيْ إمارة دبي. بالإضافة إلَّى خدمة “نجيد” بشرطة الشارقة، اتصل على الرقم المجاني “800151” أو عبر الرسائل النصية القصيرة على الرقم “7999”.