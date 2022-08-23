الأمن العام احذروا شركات الفوركس غير المرخصة.. نصب واحتيال

حذر الأمن العام مرة أخرى من التعامل مع شركات الصرافة غير المرخصة لتجنب عمليات الاحتيال.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على Twitter “تأكد من الجهة التي تستثمر بها … تدعي كيانات الفوركس غير المرخصة أنها كيانات مرخصة. كن حذرًا معهم، مهما كان عددهم “.

خطر أطراف فوركس غير مصرح بها

و قبل؛ جددت وزارة التجارة تحذيرها من التعامل مع شركات الفوركس غير المرخصة، داعية المواطنين إلى توخي الحذر معهم، وأكدت وزارة التجارة في إنفوجرافيك على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن وكالات الفوركس غير المرخصة تدعي أنها مرخصة. مناشدة المواطنين أخذ الحيطة والحذر منها مهما كانت الطرق التي يستخدمونها.

إعلانات تجارية مزيفة

كما دعا الأمن العام المواطنين إلى عدم التعامل مع شركات الصرافة غير المرخصة، مطالبا إياهم بعدم الرد على إعلانات الشركات المزيفة.

وطالب الأمن العام المواطنين بحماية أنفسهم والآخرين من مخاطر الاستثمار في وجهات الصرف الأجنبي غير المرخصة وعدم التفاعل مع هذه الشركات.