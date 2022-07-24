الأمن العام حافظوا على سرية بيانات الحساب في أبشر

أكد الأمن العام على ضرورة الحفاظ على سرية بيانات الحساب على منصة أبشر.

حافظ على سرية معلومات حسابك #مباركولا تشاركه مع أي طرف أو شخص حتى لا تقع ضحية للاحتيال.#keep_care https//t.co/XZZP4BpWRd

– الأمن العام (security_gov) 24 يوليو 2022

مشاركة البيانات

وحذر الأمن العام، عبر حسابه الرسمي على تويتر، من مشاركة بيانات الحساب على منصة أبشر مع أي جهة أو شخص. حتى لا يكون المستفيد ضحية احتيال.

دور البنك المركزي السعودي

جدير بالذكر أن مركز العمليات المشتركة لمكافحة حالات الاحتيال المالي، والذي بادر بنك البلاد لاستضافته، يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع تحت إشراف مباشر من البنك المركزي السعودي، ويقع في مساحة إجمالية قدرها 1300 متر مربع، وتضم 162 وظيفة، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى بمساحة 390 مترًا مربعًا و 52 وظيفة، بينما تهدف المرحلة الثانية إلى زيادة 110 وظيفة على مساحة إجمالية 910 مترًا مربعًا.