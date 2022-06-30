الأمن العام غرامة الحج دون تصريح 10 آلاف ريال

استدعى الأمن العام غرامة الحج بدون تصريح، موضحا أنها تصل إلى 10 آلاف ريال.

تحذير السلامة العامة

وكان المتحدث باسم الأمن العام العميد سامي الشويرخ قد حذر في وقت سابق المواطنين والمقيمين الذين أرسلوا رغباتهم بالحج لعام 1444 هـ عبر موقع وتطبيق وزارة الحج والعمرة من التجاوب مع حملات الحج الكاذبة أو التعامل معها.

وأكد العميد الشويرخ أن الجهات الأمنية تتابع الإعلانات المنشورة الهادفة للاحتيال على الراغبين في أداء فريضة الحج، وسيتم تطبيق العقوبات المقررة بحق المسؤولين عنها، حاثا على الالتزام بما تم الإعلان عنه والالتزام به. في الآلية العادية للتسجيل التي أعلنت عنها وزارة الحج والعمرة في حج هذا العام من خلال التتبع الإلكتروني وتطبيق العمرة.