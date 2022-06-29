الأمن العام غرامة 10 آلاف ريال لمن يُضبط قادمًا من دون تصريح للحج

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمن العام العميد الركن سامي بن محمد الشويرخ أنه امتثالا للتعليمات المنظمة للحج والتي تتطلب من الراغبين في أداء فريضة الحج الحصول على إذن بذلك من الجهات المختصة، فإن أي شخص يقبض عليه قادمًا دون تصريح، سيتم إيقافه. غرامة مالية قدرها (10،000) ريال.

الالتزام بتعليمات الحج

وحث الشويرخ جميع المواطنين والمقيمين على الالتزام بالتعليمات الخاصة بالحج، مؤكدا أن رجال الأمن سيقومون بواجباتهم في جميع الطرق والممرات المؤدية إلى المسجد الحرام والمشاعر المقدسة وداخلها لمنع التجاوزات والسيطرة عليها. وتطبيق العقوبات على جميع المخالفين.