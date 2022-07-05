الأمن العام للمواطنين حافظوا على أموالكم واحذروا جهات الفوركس المشبوهة

حذر الأمن العام، اليوم الثلاثاء، المواطنين من التعامل مع كيانات فوركس غير مرخصة، لخطرها الشديد.

وقال الأمن العام في إنفوجرافيك “كن حذرًا .. التعامل مع أطراف فوركس غير مصرح بها يعرض أموالك للخسارة والخسارة”.

خطر أطراف فوركس غير مصرح بها

وسبق أن حذرت وزارة التجارة المواطنين من مخاطر الاستثمار في وكالات فوركس غير مرخصة، وطالبتهم بعدم التفاعل مع إعلاناتهم.

كما دعا الأمن العام المواطنين إلى عدم التعامل مع شركات الصرافة غير المرخصة، مطالبا إياهم بعدم الرد على إعلانات الشركات المزيفة.

وطالب الأمن العام المواطنين بحماية أنفسهم والآخرين من مخاطر الاستثمار في وجهات الصرف الأجنبي غير المرخصة وعدم التفاعل مع هذه الشركات.