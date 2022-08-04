الأمن العام يحذر من دعم المتسولين ينشر أعمالهم غير القانونية

وأكد الأمن العام أن دعم المتسولين يساعد في نشر أعمالهم غير المشروعة.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “دعم المتسولين يساعد على استمرار وانتشار أنشطتهم غير المشروعة”.

وطالب الأمن العام الجميع بالتعاون في مكافحة التسول. علما انه تم تخصيص الرقم 911 في منطقتي مكة والرياض والرقم 999 في جميع مناطق المملكة.

تتواصل جهود مكافحة التسول

و قبل؛ أكدت الجهات الأمنية بالأمن العام استمرار مهامها في ضبط المتسولين في مختلف مناطق المملكة، في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام لمكافحة التسول بجميع أشكاله ومظاهره. .

وحث الأمن العام على إبلاغ المتسولين عن الرقم (911) في منطقتي مكة والرياض و (999) في جميع مناطق المملكة.

كما أبرز أهمية تقديم التبرعات عبر منصات التبرع الرسمية لضمان وصولها لمن يستحقها.