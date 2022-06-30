أكد تقرير برلماني، اليوم الخميس، فشل الحكومة البريطانية فِيْ مكافحة تدفق “الأموال القذرة” الروسية إلَّى المملكة المتحدة.

واعتبرت لجنة الشؤون الخارجية فِيْ تقرير مؤقت نُشر اليوم، أنه كان على لندن أن تبدي صرامة فِيْ وجه الأموال الروسية المشكوك فِيْها، قبل الهجوم الروسي فِيْ 24 فبراير، مضيفة أن هذا الخطاب لم يتبعه إجراءات قوية وملموسة بما فِيْه الكفاية.

لطالما اتُهمت المملكة المتحدة بأنها “راضية” عَنّْ النخب الروسية وأموالها، الأمر الذي أكسب بعض المناطق المعروفة فِيْ العاصمة لقب “”.

وقال توم توجندهات، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، فِيْ بيان “سمحت الحكومات المتعاقبة لفترة طويلة جدًا للجهات الفاعلة الشائنة والفاسدة بغسل أموالها القذرة فِيْ غسالة ملابس أوتوماتيكية بلندن”.

وشدد التقرير على أن التشريع الحالي لم يقطع شوطا كافِيْا على الرغم من التشديد الأخير، مضيفا أنه من “المخزي أن الأمر استغرق حربا” لحمل الحكومة على التحرك.

وذكر التقرير أنه “على الرغم من أن الوزراء تحدثوا ببلاغة فِيْ مجلس العموم حول الحاجة إلَّى قمع الفاسدين، إلا أن الخطاب لم يتبعه عمل بناء”، مضيفًا أن “الأموال القذرة استمرت فِيْ التدفق إلَّى المملكة المتحدة”.

وشدد التقرير على ضرورة تزويد الجهات المختصة بالموارد اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة، والعقوبات التي تتخذ لفتح باب التحقيقات الجنائية. وتستهدف العقوبات 1000 شخص و 120 شركة، بحسب الحكومة.

وأشارت اللجنة إلَّى أن “التهديد الذي يشكله التمويل غير المشروع لأمننا القومي يتطلب استجابة جادة”.

وقال توجندهات “إن موقف المملكة المتحدة كَمْكان آمن للأموال القذرة هُو وصمة عار لسمعتنا”، مضيفًا أنه “يجب على الحكومة مواءمة التشريعات مع مبادئ الشعب البريطاني وسد الثغرات التي تسمح بمثل هذا الاستغلال”.

ورفضت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس انتقادات النواب. وقالت لشبكة سكاي نيوز يوم الأربعاء “لقد صوتنا على قوانين الطوارئ منذ بداية هذه الحرب المروعة ومنذ الُغُزو الروسي لأوكرانيا، وتمكنا أيضًا من ضرب روسيا بعقوبات”، دون التطرق إلَّى تقاعس الحكومة قبل الُغُزو الروسي. .

وأضافت “نحن كدولة فرضنا عقوبات على أفراد وكيانات فِيْ روسيا أكثر من أي حكومة أخرى فِيْ العالم”.