الأمير أباظة علي عبد الخالق لن يستطيع تحمل تكاليف علاجه بعد اليوم

يعاني المخرج المصري علي عبد الخالق من حالة صحية معقدة للغاية هذه الأيام، بعد تأثره بمضاعفات جلسات العلاج الكيميائي التي تلقاها بسبب إصابته بمرض السرطان، بحسب رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي من أجل المتوسط. . الدول، أعلن الأمير أباظة.

وقال أباظة، فِيْ تصريحات خاصة لـ “العرب اليوم”، إنه تم تشخيص إصابة علي عبد الخالق بالسرطان منذ عامين ويتلقى العلاج من خلال جلسات العلاج الكيميائي فِيْ أحد المستشفِيْات ثم يعود إلَّى المنزل، مشيرًا إلَّى أن حالته الصحية أصبحت لا تطاق، بالإضافة إلَّى حَقيْقَة أن وضعه الاقتصادي لا يسمح له بمواصلة ما هُو عليه. يفعل ذلك على نفقتك الخاصة.

وناشد الأمير أباظة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن يأمر بمعاملته على حساب القوات المسلحة بشكل مباشر، مشيرًا إلَّى أنه مخرج مصري يستحق ذلك، خاصة وأن لديه 6 أفلام وطنية خالدة لن ينساها التاريخ. بالإضافة إلَّى العديد من الأعمال التي وجهها للجمهُور طوال سنوات عمله.

وأشار الأمير أباظة إلَّى أنه لم يناشد وزارة الثقافة رعاية علاج علي عبد الخالق لأنه لن يكون قادراً على ذلك بسبب الميزانية المحدودة، بالإضافة إلَّى أي مناشدة لوزارة الصحة ستأخذ دوره. حتى يتم ادخاله الى مستشفى القوات المسلحة فان الاستئناف مباشرة الى رئيس الجمهُورية وانتهى الامر.

وأشار رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي إلَّى أن علي عبد الخالق توقف عَنّْ العمل كَمْخرج لسنوات عديدة، ودخلت أسماء أخرى إلَّى الساحة، بالإضافة إلَّى أنه عَنّْدما عمل كان يحصل على “المال” كتعويض مالي. على عكس ما يحدث حاليًا، ويضيف “كانت قضية علي عبد الخالق صعبة وكانت فرصته فِيْ تركها”. “

وكان أمير أباظة قد طلب دعاء الشفاء العاجل للمخرج الكبير علي عبد الخالق، عبر منشور على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فِيْسبوك، قائلا “المخرج الكبير علي عبد الخالق الذي أمتعَنّْا بعمله الوطني والاجتماعي الرائع. الأفلام، يمر بأزمة صحية. اجعله جزء من صلاتك، شفتيك. “رضي الله عَنّْه .. علي عبد الخالق مخرج أفلام وطنية منها أغنية على الممر، إعدام ميت، بئر خيانة، يوم كرامة، يستحق العلاج على حساب الشرط “.

والمخرج علي عبد الخالق، من مواليد 1944، قفز إلَّى عالم السينما فِيْ أوائل السبعينيات من القرن الماضي، بفِيْلم “على الممر” عام 1972، والذي كان ضمن قائمة أفضل 100 فِيْلم فِيْ التاريخ. السينما المصرية حسب استطلاع النقاد عام 1966.

يذكر أن علي عبد الخالق قدم حوالي 50 عملاً فنياً، منها “وحوش تجري، كَيْفَ، عار، بيضة وحجر، 4 فِيْ مهمة رسمية، تشاد فِيْش، حق، اغتصاب، عتبة المرأة، كافر، حق الطلاق”.، حناكيش، بونو بونو، مقابر مفروشة للإيجار، رشوة السادة، الحب وحده لا يكفِيْ، بنات إبليس، طين. “