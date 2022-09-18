الأمير هاري بالزي العسكري “كاستثناء” ويبكي خلال مراسم وداع الملكة إليزابيث

وارتدى الأمير هاري الزي العسكري لأول مرة منذ تنحيه عَنّْ مهامه الملكية وغادر مع زوجته ميغان ماركل ليستقر فِيْ كاليفورنيا قبل عامين، بينما كان يشارك فِيْ حفل وداع لجدته الملكة إليزابيث.

الأمير هاري، برفقة شقيقه الأكبر الأمير وليام و 6 أحفاد آخرين للملكة، وقفوا جميعًا لمدة 15 دقيقة حول نعشها، بينما جاء قرار ارتداء ملابس هاري ووليام بالزي العسكري بناءً على طلب الملك تشارلز الثالث.

الأمير هاري بكى على جدته، وهذه هِيْ المرة الأولى التي شوهد فِيْها بالزي العسكري، بعد خدمته فِيْ الخطوط الأمامية فِيْ أفغانستان، مع العلم أنه فقد هذا الحق بعد استقالته من واجباته الملكية فِيْ عام 2022. ولكن تم منحه حقًا. استثناء بناء على طلب الملك كارلوس الثالث.

ارتدى الأمير هاري ميدالية الخدمة العملياتية فِيْ أفغانستان، والميداليات الذهبية والماسية والبلاتينية اليوبيل، ورتب الطيارين فِيْ الجيش.

أحنى الأحفاد رؤوسهم، تكريما للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، فِيْ الحفل الذي أقيم مساء السبت، حيث واصلت الحشود شق طريقها إلَّى قاعة وستمنستر بوسط لندن لتوديعها.

كَمْا قدم أمير ويلز وولي العهد وليام بريطانيا العظمى ميداليات اليوبيل الذهبية والماس والبلاتينية ورتب الطيارين فِيْ سلاح الجو الملكي البريطاني، التي خدم فِيْها.

وبالمناسبة، ظهر أيضًا أبناء الأمير إدوارد، لويز وفِيْكونت سيفِيْرن، بالقرب من التابوت الحجري فِيْ القاعة.

تجري الاستعدادات النهائية لجنازة يوم الإثنين، ومن المتوقع أن يصل سياسيون وكبار الشخصيات من جميع أنحاء العالم فِيْ عطلة نهاية الأسبوع.

توفِيْت الملكة إليزابيث الثانية، التي اعتلت العرش لمدة سبعة عقود، فِيْ 8 سبتمبر عَنّْ عمر يناهز 96 عامًا، مع تدفق مئات الآلاف من الأشخاص لإلقاء نظرة أخيرة على نعشها فِيْ البرلمان البريطاني.

وتنتهِيْ فترة المعزين الذين يرغبون فِيْ توديع الملكة، التي كان نعشها ملفوفًا بالعلم البريطاني ووضع فِيْ مبنى البرلمان فِيْ وستمنستر، الساعة 630 (530 بتوقيت جرينتش) صباح يوم الاثنين.

أولئك الذين يرغبون فِيْ توديع الملكة يصطفون لأميال على طول ضفاف نهر التايمز، مع أوقات انتظار تصل إلَّى 25 ساعة.

قام الملك تشارلز وابنه الأكبر ويليام، الوريث الجديد للعرش، بمعاينة المعزين المصطفِيْن على ضفاف نهر التايمز، وهم فِيْ طريقهم لمصافحتهم وشكرهم.