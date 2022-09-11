الأندلس يجف.. عاصمة زيت الزيتون فِيْ العالم “عطشى”

دمر الجفاف عشرات المحاصيل فِيْ جميع أنحاء أوروبا الذرة فِيْ رومانيا، والأرز فِيْ إيطاليا، والفاصوليا فِيْ بلجيكا، والبنجر والثوم فِيْ فرنسا.

من بين المحاصيل الأكثر تضررا محصول الزيتون الإسباني، الذي ينتج نصف زيت الزيتون فِيْ العالم. ما يقرب من نصف إنتاج إسبانيا يأتي من جيان، وهِيْ مقاطعة جنوبية غير ساحلية تبلغ مساحتها 5200 ميل مربع فِيْ جيان.

هذه المدينة تنتج زيت زيتون سنويًا أكثر من إيطاليا بأكَمْلها، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عَنّْ المجلس الدولي للزيتون ؛ غالبًا ما يطلق عليها عاصمة زيت الزيتون فِيْ العالم.

يبحث المزارعون والقادة السياسيون الآن عَنّْ إجابات لسؤال ملح ماذا يحدث لاقتصاد محصول واحد عَنّْدما يحترق هذا المحصول ليسجل درجات حرارة قياسية

درجات الحرارة تحطم الأرقام القياسية

فِيْ يوليو الماضي، حطمت درجات الحرارة الأرقام القياسية، حيث وصلت إلَّى 40 درجة مئوية عبر أجزاء من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال.

بحلول أوائل أغسطس، دفعت درجات الحرارة الشديدة وسوء هطول الأمطار ما يقرب من ثلثي أراضي الاتحاد الأوروبي إلَّى ظروف الجفاف، وفقًا للمرصد الأوروبي للجفاف.

وتقول الصحيفة “منتجو زيت الزيتون تضرروا بشدة، حيث من المتوقع أن ينخفض ​​إنتاج زيت الزيتون فِيْ جميع أنحاء إسبانيا بنسبة تتراوح بين 33٪ و 38٪ فِيْ موسم حصاد زيت الزيتون الإسباني، الذي يبدأ فِيْ نهاية الشهر الجاري”.

إسبانيا هِيْ أكبر منتج لزيت الزيتون فِيْ العالم، حيث استحوذت على أكثر من خمسي العرض العالمي العام الماضي، وفقًا للمجلس الدولي للزيتون. اليونان وإيطاليا والبرتغال هِيْ أيضا من كبار المنتجين.

لم تكن جيان وجهة سياحية أبدًا، لكن أولئك الذين يأتون، فِيْ الغالب لمشاهدة القلاع المغربية والكاتدرائيات على طراز عصر النهضة، يعاملون بمناظر طبيعية لا مثيل لها.

انخفاض حاد فِيْ إنتاج زيت الزيتون

وتعاني هذه المنطقة اليوم من تراجع حاد فِيْ الإنتاج خلال الموسم المقبل الذي يبدأ فِيْ نهاية الشهر الجاري، بسبب موجة الحر الشديدة التي دمرت براعم الزيتون، وبالتالي خفضت حجم الإنتاج.

فِيْ تلك المدينة تم زرع 67 مليون شجرة زيتون فِيْ كل تل ووادي، على كل طريق سريع فِيْ كل اتجاه. وقد أطلق عليها أكبر غابة من صنع الإنسان على وجه الأرض.

تنمو الأشجار فِيْ مناخ البحر الأبيض المتوسط ​​وتحتاج إلَّى القليل من الأمطار ؛ لكن هذا ليس هُو الحد الأدنى. تشهد أوروبا أسوأ موجة جفاف لها منذ 500 عام، كَمْا يقول مرصد الجفاف الأوروبي، وهِيْ خدمة يديرها مركز الأبحاث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية.

العديد من السكان الباقين فِيْ جيان هم مزارعون من الجيل الرابع أو الخامس ويمكنهم تتبع ممتلكاتهم لأكثر من 100 عام.

مع تنبيه الحكومة المحلية، بدأت صناعة سياحة زيت الزيتون الناشئة، التي أطلق عليها اسم “oliturismo”، فِيْ النمو ؛ توجد منتجعات صحية تقدم علاجات زيت الزيتون ومتاجر متخصصة.

أحد المزارات، كَمْا يُعرف بالمصانع التقليدية، يقدم زيت زيتون تذوق مثل تذوق النبيذ فِيْ مزرعة عَنّْب ؛ يمكن للزوار أيضًا قضاء يوم فِيْ العمل والعيش كَمْزارع زيتون، ويتم تضمين الوجبات مقابل 27 يورو.

لن تعوض السياحة أبدًا الخسائر فِيْ الحقول ولن تحبط مجموعة متنوعة من التحولات التكتونية إلَّى ما هُو أبعد من الطقس.

الحصاد الذي كان يؤوي عشرات الآلاف من الناس، بما فِيْ ذلك التدفق الهائل للعمال المهاجرين الموسميين، يتطلب الآن جزءًا صغيرًا من القوة العاملة لأن جزءًا كبيرًا من العمل يتم الآن بواسطة الآلات.