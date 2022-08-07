الأندية المشاركة في دوري يلو 2023 ، قد سعى العديد من الأشخاص حول العالم بالتعرف على العدد الذي يتعلق بالأندية المشاركة في دوري يلو 2022 ، وتعرف دوري يلو من أهم الدوريات اقتراب انطلاق الدوري الجديد ، مما دفع المتابعين والمعجبين لكرة القدم في المملكة العربية السعودية بالبحث عن القوانين واللوائح الجديدة في الدوري يلو ، سنتحدث لكم حول الأندية المشاركة في دوري يلو 2023 ، تابعوا معنا .

الدوري الأصفر 2023

الدوري الأصفر بموسمه الجديد 2022-23 والذي يُعرف أيضًا باسم دوري الدرجة الأولى السعودي ولكنه يُعرف باسم “الدوري الأصفر” لأسباب تتعلق بالشركات الراعية للدوري، ويعتبر هذا الدوري المستوى الثاني كرة القدم الاحترافية في السعودية بعد دوري المحترفين السعودي وهو أعلى مستوى في كرة القدم السعودية، وتتغير أندية الدوري الأصفر كل موسم. ثلاثة أندية من الدرجة الأولى يتم ترقيتها مباشرة إلى دوري المحترفين، وأربعة أندية تنزل مباشرة إلى الدرجة الثانية. الجدير بالذكر أن هاجر والوحدة يحملان الرقم القياسي لعدد بطولات الدوري الأصفر بأربع بطولات لكل منهما.

الأندية المشاركة في الدوري الأصفر 2023

بعد أن قرر الاتحاد الرياضي السعودي خفض عدد الأندية في الدوري الأصفر من 20 إلى 18 ناديًا، وبعد الفرق الهابطة والصاعدة من وإلى الدوري الأصفر 2023، أصبحت الأندية المشاركة في الدوري الأصفر 2023 على النحو التالي

النادى الاهلى.

نادي الفيصلي.

نادي الحزمة.

نادي هاجر.

نادي الجبل.

نادي واحد.

نادي القادسية.

نادي الخلود.

نادي العروة.

نجران.

نادي العين.

نادي Groove.

نادي الساحل.

نادي الشعلة.

نادي جدة.

النادي العربي.

نادي القيصومة.

نادي الرياض.

متى يبدأ الدوري الأصفر 2023

تنطلق مباريات دوري الدرجة الأولى السعودي “الأصفر”، في موسمه الجديد 2022-23، في 22 أغسطس 2022، بحسب ما أعلنه الاتحاد السعودي لكرة القدم على صفحته الرسمية على موقع تويتر، ونتيجة التعديل الجديد في عدد أندية الدوري، انخفض عدد المشاركين في الدوري الأصفر إلى 18 فريقًا بدلاً من 20 فريقًا، وأصبح عدد الأندية التي هبطت من الدوري 5 أندية بدلاً من 3، لهذا الموسم فقط، بينما عدد الأندية التي تمت ترقيتها إلى الدوري الأصفر بقي على حاله.

تمت ترقية الأندية إلى الدوري الأصفر 2023

في كل موسم، تصعد ثلاثة أندية من الدرجة الثانية السعودية إلى الدرجة الأولى السعودي، وخلال الموسم الماضي احتلت ثلاثة أندية المراكز الثلاثة الأولى في دوري الدرجة الثانية السعودي لموسم 2022-22 لذا مشاركتهم في دوري الدرجة الأولى. يأتي خلال المواسم القادمة 2022 – 23، والأندية التي تم ترقيتها إلى الدوري الأصفر هي

النادي العربي.

نادي القيصومة.

نادي الرياض.

الأندية المنكوبة من الدوري الأصفر

في كل موسم، تنزل ثلاثة أندية من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية، حيث تنزل الأندية الثلاثة التي احتلت المراكز الثلاثة الأخيرة من الدوري الأصفر إلى الدرجة الثانية، لتحل محلها الأندية الصاعدة الثلاثة المذكورة أعلاه، ولكن كما يلي نتيجة تقليص عدد أندية الدوري الأصفر إلى 18 فريقًا بدلاً من 20 فريقًا، هبطت خمسة فرق بدلاً من ثلاثة، والأندية التي هبطت من الدوري الأصفر هي

نادي الجيل.

نادي الدرعية.

نادي النهضة.

نادي الكوكب.

نادي بيشة.

جدول مباريات الدوري الأصفر 2023

أصدر الاتحاد الرياضي السعودي، جدول مباريات الدور الأول من الدوري الأصفر لموسم 2022-23، بعد القرعة.

المباراة الموعد ملعب عربي – هجر الاثنين 22 أغسطس 2022، الساعة 1910 بتوقيت السعودية، الساعة 1810 مساءً بتوقيت مصر استاد الإدارة التربوية بعنيزة أحد – نجران الاثنين 22 أغسطس 2022، الساعة 1925 بتوقيت السعودية، 1825 بتوقيت مصر النادي الأول الشعلة – العروبة الاثنين 22 أغسطس 2022، الساعة 2050 بتوقيت السعودية، الساعة 1950 مساءً بتوقيت مصر نادي الشعلة العين – الخلود الثلاثاء 22 أغسطس 2022، الساعة 1915 بتوقيت السعودية، 1815 بتوقيت مصر ملعب نادي سودوس الجبلين – الساحل الثلاثاء 23 أغسطس 2022 1925 السعودية 1825 مصر الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي القادسية – الأخدود الثلاثاء 22 أغسطس 2022، الساعة 2050 بتوقيت السعودية، الساعة 1950 مساءً، مصر مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية الرياض – الفيصلي الأربعاء 24 أغسطس 2022، 1855 بتوقيت السعودية، 1755 بتوقيت مصر الأمير تركي بن ​​عبدالعزيز في نادي الرياض الحزم – جدة الأربعاء 24 أغسطس 2022، الساعة 1910 بتوقيت السعودية، الساعة 1810 مساءً بتوقيت مصر ملعب نادي الحزم الأهلي – القيصومة الأربعاء 24 أغسطس 2022 2050 السعودية 1950 مصر جوهرة مشعة

يمكنك أيضًا متابعة جميع التعديلات على جداول المباريات من خلال صفحة الدوري الأصفر الرسمية على Twitter.

وفي الختام تعرفنا على الأندية المشاركة في دوري يلو 2023 ، حيث أن الدوري الأصفر هو ثاني أعلى مسابقة محلية لكرة القدم في المملكة العربية السعودية ، كما تعرفنا على الأندية التي هبطت وصعدت من وإلى الدوري الأصفر ، وجدول مباريات الجولة الأولى من الدوري.