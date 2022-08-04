الأنشطة المعتمدة لإصدار الرخص الفورية 1444 ، نتيجة التسائل من قبل الكثير من العاملين في المهن المختلفة حول التعرف على الأنشطة المعتمدة لإصدار الرخص المهنية بشكل فوري ، وتعد الرخصة المهنية من الأمور المهمة والخاصة بالمهن داخل المملكة العربية السعودية ، حيث أنه أصدرت هيئة التدريب وتقييم التعليم في المملكة الأنشطة المعتمدة لإصدار الرخص الفورية ، تابعوا معنا .

خدمة الترخيص الفوري

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية عن خدمة الترخيص الفوري لـ 200 نشاط تجاري، من خلال الدخول عبر بوابة بلدي الإلكترونية. من الذهاب إلى مركز حكومي مع خدمة الاستعلام عن حالة الطلب المقدم والعديد من الخدمات الأخرى.

الأنشطة المعتمدة لإصدار الرخص الفورية 1444

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية مجموعة من الأنشطة والإجراءات للحصول على الترخيص الفوري وهي كالتالي

تعبئة استمارة اصدار رخصة مهنية.

يقوم المراقب الفني بزيارة مكان المحل لتحديد المساحة الفعلية.

المفتش الصحي يزور أماكن الأنشطة الصحية.

دفع جميع الرسوم المطلوبة حسب المتطلبات.

تقوم البلدية بطباعة الرخصة المهنية والموافقة عليها رسميًا حتى يتم تسليمها لمالكها.

استعلام عن رخصة فورية 1444

يمكن للمواطن الاستعلام عن التراخيص الفورية من خلال الخطوات التالية

توجه إلى موقع الويب الرسمي الخاص بي “”.

أدخل رقم الترخيص ورمز التحقق في الحقل المخصص.

انقر على أيقونة “استفسار”.

تظهر صفحة تحتوي على كافة معلومات الترخيص عبر الإنترنت.

اطبع الصفحة التي تحتوي على بيانات الترخيص متضمنة (عنوان المحل والمنطقة الرئيسية).

خطوات الحصول على الرخصة الفورية 1444

يمكن الحصول على ترخيص فوري إلكترونيًا من خلال الخطوات التالية

تسجيل الدخول عبر موقعي ““.

اختيار رخص البناء وتحديد اصدار رخصة البناء الفورية.

وافق على التعليمات المطلوبة، ثم حدد نوع الترخيص.

اكتب رقم الهاتف واختر نوع مالك مقدم الطلب.

تحديد القرار المساحي للبناء.

املأ رقم بوليصة التأمين العشري ضد العيوب.

اختيار المكتب الهندسي المسؤول عن الإشراف والتصميم وكذلك مقاول البناء.

تأكيد العزل الحراري عند الحصول على رخصة البناء.

إرسال الطلب إلى المكتب الهندسي.

يقوم المكتب الهندسي بتصميم المبنى حسب المخططات ومن ثم يتم إصدار فاتورة سداد.

دفع الفاتورة والحصول على الرخصة المعتمدة.

شروط اصدار الرخصة البلدية الفورية 1444

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها عند إصدار الترخيص الفوري وهي كالتالي

تقديم طلب ترخيص فوري لنوع النشاط التجاري الذي سيتم فتحه.

عدم وجود أي حكم ضد مالك المكان بعدم مزاولة نشاط تجاري.

إرسال صورة توضيحية لموقع المتجر متضمنة (اسم الحي واسم الشارع ورقم العقار الخاص بالمحل).

تأكد من كتابة معلومات المتجر بدقة وبشكل صحيح.

إرفاق أوراق رخصة البناء ونسخة من شهادة إتمام العقار.

يحال الطلب إلى الفريق الفني في البلدية.

تحديد مساحة المحل ودراسة الطلب بدقة.

إحضار نسخة من عقد العقار للمحل مع المستندات المطلوبة.

المستندات المطلوبة للحصول على رخصة تجارية

يجب توفر مجموعة من المستندات للحصول على ترخيص للمحلات التجارية، وهذه المستندات هي كالتالي

نسخة من الهوية الوطنية مع برنت لإثبات المهنة الأساسية.

نسخة من عقد الإيجار ساري المفعول لمدة لا تقل عن ثمانية أشهر.

نسخة من السجل التجاري إذا كان المحل على كفالة شركة.

اذا كان المحل مسجلا باسم شخص تتم ة السجل التجاري.

إذا كان المالك امرأة، يتم إحضار نسخة من التوكيل القانوني.

إذا كان المحل تابعاً لإحدى الوزارات الحكومية يجب إحضار صورة من الرخصة.

يجب كتابة الاسم التجاري للمحل باللغة العربية.

يحول الملف إلى الجهات المختصة لإصدار الترخيص.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على الأنشطة المعتمدة لإصدار الرخص الفورية 1444 ، و المستندات المطلوبة للحصول على رخصة تجارية ، شروط اصدار الرخصة البلدية الفورية .